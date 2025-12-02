ETV Bharat / state

ஆவடியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர்கள் ஆய்வு

வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்த அமைச்சர்கள், குடியிருப்பு வாசிகளிடம் பாதிப்பு குறித்து விசாரித்து, நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்தி தர நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனர்.

ஆவடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர்கள் கே.என். நேரு, நாசர் ஆகியோர் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு
ஆவடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர்கள் கே.என். நேரு, நாசர் ஆகியோர் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 9:22 PM IST

திருவள்ளூர்: ஆவடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை அமைச்சர்கள் கே.என். நேரு, நாசர் ஆகியோர் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

டிட்வா புயல் காரணமாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. தொடர் கனமழை காரணமாக நாளை சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் இன்னல் அடைந்துள்ளனர். ஜோதி நகர் பகுதிக்குட்ட வீடுகளில் சூழ்ந்துள்ள மழை நீரை வெளியேற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் மாநகராட்சிக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ஆவடி மாநகராட்சியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அண்ணனூர், ஜோதி நகரில் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, நாசர் ஆகியோர் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இந்த ஆய்வின் போது, திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப், ஆவடி மாநகராட்சி ஆணையர் சரண்யா மற்றும் அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.

வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்த அமைச்சர்கள், குடியிருப்பு வாசிகளிடம் பாதிப்பு குறித்து விசாரித்து, நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்தி தர நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கே.என். நேரு, ''ஆவடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் நீர் வெளியேற்றும் பணி நடந்து வருகிறது. அருகில் உள்ள ஏரியில் இருந்து நேரடியாக கால்வாய் கட்டினால், வெள்ளம் தேங்காது என்ற அடிப்படையில் 800 மீட்டர் தூரம் கால்வாய் கட்ட வேண்டியுள்ளது. அதற்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆவடி மாநகராட்சியில், அமைச்சர், அதிகாரிகள் சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள்.

மழை அளவு சராசரியாக இருப்பதால் பெரிய பாதிப்பு இல்லை. தொடர்ந்து மழை பெய்தால் ஏற்படும் பாதிப்பை சரி செய்ய சென்னையில் இருந்து இயந்திரங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே ரூ.57 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இருப்பினும் ஆவடி மாநகராட்சிக்கு கூடுதலாக 45 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் நாசர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்'' என்றார்.

