28 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு மசோதா தாக்கல்!

22 மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களை TNPSC மூலமாக நிரப்புவதற்கான சட்டத்திருத்த முன்வடிவை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் பேரவையில் அறிமுகம் செய்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 1:30 PM IST

சென்னை: 28 மாவட்டங்களில் உள்ள ஊராட்சிகளில் தனி அலுவலர்களின் பதவிக்காலத்தை நீட்டிப்பு செய்வதற்கான சட்ட முன்வடிவை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி சட்டப் பேரவையில் இன்று அறிமுகம் செய்தார்.

பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், அக்.14ம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. அந்த வகையில், 3-வது நாளான இன்று வினாக்கள் விடை நேரம் நடைபெற்றது.

முன்னதாக காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் உள்ள ஊராட்சிகளை தவிர்த்து 28 மாவட்டங்களில் உள்ள ஊராட்சிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் பதவிக் காலம் கடந்த ஜனவரி 5ஆம் தேதியோடு முடிவடைந்தது.

பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு

ஊராட்சிகளில் மறுசீரமைப்பு, சிற்றொகுதிகளில் எல்லை மறுவரையறை மற்றும் இடஒதுக்கீடு செயல்முறைகளுக்கு இன்னும் சிறிது கால அவகாசம் தேவைப்படும் என்பதால், 2025 ஜனவரிக்கு முன்பாக தேர்தல் நடத்த இயலவில்லை. எனவே தேர்தல் நடைபெறும் வரை இந்த ஊராட்சிகளின் அன்றாட விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதற்காக தனி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.

இவர்களுக்கான பதவிக் காலம் ஜூலை 5 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்ததால், 28 மாவட்டங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலத்தை 2026 ஜனவரி 5 வரை நீட்டிப்பு செய்வதற்கான ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சட்டத் திருத்தம் செய்யக்கூடிய வகையில், அதற்கான சட்ட முன்வடிவை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி இன்று சட்டப்பேரவையில் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் ஆட்சேர்ப்பு

தொடர்ந்து 22 மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் மூலமாக நிரப்புவதற்கான சட்டத்திருத்த முன்வடிவை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் அறிமுகம் செய்தார்.

மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், அரசு கழகங்கள், சட்டப்பூர்வமான வாரியங்களில் உள்ள பதவிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலமாக தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். மேலும், இதை விரிவுபடுத்தக் கூடிய வகையில் மாநிலத்தில் உள்ள 22 பல்கலைக்கழகங்களில் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களில் ஆட்களை சேர்ப்பதற்கான கூடுதல் செயற்பணிகளை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்திடம் ஒப்படைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடருக்கு ‘கிட்னிகள் ஜாக்கிரதை’ பேட்ஜ் அணிந்து வந்த அதிமுகவினர்!

இதன் மூலம் மிகவும் திறமையான தொழில்முறை மற்றும் வெளிப்படையான ஆட்சேர்ப்பு நடைபெறும். மேலும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் மாநிலத்தின் கிராமப்புற மற்றும் தொலை தூரப்பகுதிகளில் உள்ள இளைஞர்கள் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

அதோடு ஆட்சேர்ப்பில் உள்ள சிக்கலான பணிகளிலிருந்து பல்கலைக்கழகங்களை விடுவித்து கற்பித்தல் பணியில் முழுகவனம் செலுத்த வாய்ப்பாக அமையும். எனவே, இதற்கு சட்ட வடிவம் கொடுத்து செயல்படுத்தும் வகையில் அதற்கான சட்ட முன்வடிவை மனிதவள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

