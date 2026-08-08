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‘நல்ல முடிவை முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பார்; அமைச்சர்கள் உறுதி அளித்துள்ளனர்’ - பி.ஆர். பாண்டியன் தகவல்

மேகதாது விவகாரத்தை தமிழ்நாடு அரசு சட்டபடி அணுகும்போது, கர்நாடக அரசு அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி என்ன முடிவு எடுக்க முடியும்? என்று பி.ஆர். பாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனையில் அமைச்சர்கள்
விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனையில் அமைச்சர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 12:56 PM IST

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சென்னை: “எல்லா விவசாயிகளும் பயம்பெறும் வகையில் நல்ல முடிவை சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பார்” என அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

காவேரி நதிநீர் பங்கீடு, மேகதாத அணை விவகாரம் மற்றும் குறுவை சாகுபடி குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சர்கள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய அரசு உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில் 5 ஏக்கருக்கும் குறைவாக வைத்துள்ள விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தேர்தலுக்கு முன்பாக அறிவித்திருந்தார்.

நம்பிக்கை தராத வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை

இந்த சூழலில் வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 6) சட்டப்பேரவையில் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசால் வெளியிடப்பட்ட வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் விவசாயிகளின் முக்கிய கோரிக்கையான விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லை என சில விவசாய சங்கத்தினர் விமர்சனத்தை முன்வைத்து வந்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின்போது தலைமைச் செயலக வளாகத்திற்கு முன்பாக, விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடனை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சில விவசாயிகள் சாலைமறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, அவர்கள் கைதும் செய்யப்பட்டனர்.

குறிப்பாக, நெல் மற்றும் கரும்பின் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உயர்த்தப்படும் என்று விவசாயிகள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், அது குறித்தான எந்த தகவலும் பட்ஜெட்டில் இல்லை எனவும், நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்படாத திட்டங்கள் மானிய கோரிக்கையில் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

விவசாய சங்கத்தினருடன் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை

இந்த நிலையில் தான் தற்போது விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடன் பல்வேறு அமைச்சர்கள் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன், தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாய சங்கத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டு அமைச்சர்களிடம் தங்களது கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.

விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள்
விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பி.ஆர். பாண்டியன், “விவசாய பயிர்க்கடனை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்; நெல்லுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 3,500 விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும், கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500 விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக முன்மொழிந்துள்ளோம்.

இந்த கோரிக்கைகள் முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டு, நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு எல்லா விவசாயிகளும் பயம்பெறும் வகையில் நல்ல முடிவை சட்டப்பேரவையில் அறிவிப்பார் என்ற உத்தரவாதத்தை அமைச்சர்கள் வழங்கியுள்ளனர்” என்றார்.

மேகதாது விவகாரம்

தொடர்ந்து, “மேகதாது தொடர்பாக கர்நாடக அரசு நடத்திய கூட்டம் தோல்வியில் முடிந்துள்ளது. எந்தவித தனித்த முயற்சியையும் சட்டத்திற்கு விரோதமாக கர்நாடக அரசு மேற்கொள்ள முடியாது. தமிழ்நாட்டில் நெருக்கடி ஏற்படும்போது அனைத்து கட்சிகளின் விவசாய அமைப்பு கூட்டத்தைக் கூட்டி அதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை சட்டபூர்வமாக முதலமைச்சர் மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடனான கூட்டம்
விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடனான கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்படி காவிரி பிரச்சினையை அணுகும்போது, கர்நாடக அரசு அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி என்ன முடிவு எடுக்க முடியும்?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

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அவரைத் தொடர்ந்து பேட்டியளித்த அய்யாக்கண்ணு, “வேளாண் பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு சாதகமாக நிறைய அறிவிப்புகள் உள்ளன. ஆனால் எங்களது நோக்கம் லாபகரமான விலை வேண்டும் மற்றும் கடன் தள்ளுபடி வேண்டும். இதனை அனைத்து அமைச்சர்களும் செய்வதாக சொல்லியுள்ளனர். அரசுக்கு விவசாயிகளின் குறை தெரிகிறது. கூட்டம் எங்களுக்கு மனநிறைவை தந்தது.

எந்த அரசும் இவ்வாறாக அழைத்து குறைகளை பொறுமையாக கேட்டது கிடையாது. இதுதான் முதல் முறை. அரசாங்கத்தில் நிதிநிலை சரியில்லாததால் பயிர்க்கடனை முழுமையாக ரத்து செய்ய முடியவில்லை என விளக்கம் அளித்துள்ளனர்” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTERS FARMERS ASSOCIATES MEET
AGRICULTURAL CROP LOAN
அமைச்சர் விவசாய பிரதிநிதி ஆலோசனை
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்
MEETING WITH FARMERS ASSOCIATES

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