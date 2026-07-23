திரையில் தோன்றிய விஜய்; 'ஜனநாயகன்' பார்த்து கண்கலங்கிய அமைச்சர்கள்
இது எங்களுக்கு நெகிழ்ச்சியான தருணம், முதல்நாள் காட்சி எங்களுக்கு கடைசிக் காட்சியாக தோன்றுகிறது என அமைச்சர் சம்பத் பேசினார்.
Published : July 23, 2026 at 9:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தை அமைச்சர் விக்னேஷ், விஜய் திரையில் தோன்றியதை பார்த்ததும் கண்கலங்கிய வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவான 'ஜனநாயகன்' (Jana Nayagan) திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் இன்று வெளியாகியுள்ளது. விஜய்யின் திரைப்பயணத்தில் இதுவே அவரது கடைசித் திரைப்படம் என்பதால், ரசிகர்கள், தவெகவினர் மற்றும் திரையுலகினர் ஜனநாயகன் படத்தை கொண்டாடித் தீர்த்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், ஜனநாயகன் படம் இன்று காலை வெளியான நிலையில், கோவையில் உள்ள திரையரங்குகளில் கொண்டாட்டம் களைகட்டியது. திரையரங்குகள் முன்பு பட்டாசுகள் வெடித்தும், தோரணங்கள் கட்டியும் ஆட்டம்பாட்டம் என உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. குறிப்பாக, 100 அடி சாலையில் உள்ள கங்கா திரையரங்கு முன்பு கூடிய நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் கூடி, பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து விஜய் ரசிகர்கள் கூறுகையில், “படம் தாமதமாக வெளியானாலும் எங்களுக்கு உற்சாகம் குறையவில்லை. இதுவே முன்பு வெளியாகியிருந்தால் நடிகர் படமாக இருந்திருக்கும். தற்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் என வருவது இன்னும் கூடுதல் மகிழ்ச்சி. அவரின் கடைசிப்படம் என்பது வருத்தம் என்றாலும், அவர் மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும்” என்றனர்.
இதற்கிடையே, கங்கா திரையரங்கிற்கு படம் பார்ப்பதற்காக அமைச்சர் சம்பத் வருகை தந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இது எங்களுக்கு நெகிழ்ச்சியான தருணம். முதல் நாள் காட்சி எங்களுக்கு கடைசிக் காட்சியாக தோன்றுகிறது. மனதிற்குள் வலி இருந்தாலும், மக்களுக்கு தேவை என்பதை உணர்ந்து வலிகளை தாங்கிக் கொண்டு வந்துள்ளோம்.
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ரசிகன் என்பதே என்னுடைய முதல் அடையாளம். பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாத கொண்டாட்டங்கள் நடத்துவது வரவேற்கத்தக்கது. யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல்தான் எங்கள் கொண்டாட்டங்கள் இருந்து வருகிறது. ஆன்லைனில் திரைப்படம் வெளியாகி, என்ன சதித்திட்டம் செய்தாலும் திரையரங்குகளில் பார்ப்பதுதான் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி” என்றார்.
தொடர்ந்து. சென்சார் குறித்த கேள்விக்கு, “குழந்தைகளும் பார்க்க வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார்கள், அது நம் கையில் இல்லை” என்றார்.
முன்னதாக திரையரங்கிற்கு வந்த அமைச்சர் சம்பத் ஓட்டமும், நடையுமாக திரையரங்கிற்குள் சென்று படம் பார்த்தார். மேலும், திரையரங்கிற்குள் சென்று கூட்டம் எவ்வாறு உள்ளது என ஆய்வு செய்த அவர், டிக்கெட் இல்லாமல் வந்தவர்களை கண்காணித்து டிக்கெட் எடுக்க தனது ஆதரவாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
கோவை போத்தனூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசன் திரையரங்கில் குடும்பத்துடன் அமைச்சர் விக்னேஷ் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்து ரசித்தார். அப்போது விஜய் திரையில் தோன்றியபோது அவர் கண் கலங்கிய காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இதேபோன்று, புதுக்கோட்டையில் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்த அமைச்சர் முகமது ஃபர்வேஸ் மற்றும் சென்னை ரோகிணி திரையரங்கில் படம் பார்த்த என். ஆனந்த், அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட தவெகவினர் கண்கலங்கினர்.