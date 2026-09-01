சட்டப்பேரவையில் பேச தெரியாமல் அமைச்சர்கள் திணறல் - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்
முதல்வர் விஜய் வீட்டை விற்று அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் செய்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டு வருவதாக நயினார் நாகேந்திரன் ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.
Published : September 1, 2026 at 7:35 PM IST
தென்காசி: சட்டப்பேரவையில் என்ன பேச வேண்டும் என தெரியாமல் அமைச்சர்கள் சிலர் திணறி வருவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
முதல் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பூலித்தேவனின் ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டம் நெல்கட்டும் சேவலில் உள்ள அவரது நினைவு மாளிகையில் உள்ள அவரின் திருஉருவ சிலைக்கு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "பூலித்தேவனின் பெருமைகளை உலகறியச் செய்யும் வகையில், அவரது நினைவாக தபால் தலை அடுத்த ஆண்டுக்குள் வெளியிடப்படும். ஊர் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பூலித்தேவனின் பெருமைகளை உலகறியச் செய்ய தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பது தாமதமாகி வருவது குறித்த கேள்விக்கு, "தண்ணீரை உரிய காலத்திற்குள் திறக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் முதலமைச்சருக்கு கடுகளவு கூட இல்லை.
மேலும், அமைச்சர்களுக்கு சட்டமன்றத்தில் தமிழை சரியாக உச்சரிக்கக்கூட தெரியவில்லை, கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு தொடர்பில்லாத பதில்களை அளித்து வருகிறார்கள்" என்றும் விமர்சித்தார்.
அமைச்சர் மரிய வில்சன் தமிழ் முக்கியமில்லை, கிறிஸ்துவம்தான் முக்கியம் என பேசியதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், எதை வாசிக்க வேண்டும், எதை வாசிக்கக்கூடாது என்பதுகூட தெரியாத நிலையில் சில அமைச்சர்கள் செயல்படுவதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருவதாகக் கூறிய அவர், முதல்வர் விஜய் வீட்டை விற்று அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் செய்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.