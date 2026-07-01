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'கேபிடேஷன் பீஸ்' வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை - தனியார் கல்லூரிகளுக்கு 'செக்' வைத்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன்

உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு குளறுபடி புகார் விவகாரத்தில் டிஆர்பி-யிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.

உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 4:29 PM IST

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சென்னை: தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் 'கேபிடேஷன் பீஸ்' என்ற பெயரில் கூடுதல் கட்டணம் வாங்கினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வெளியிட்டார்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், உயர் கல்வித் துறை சார்ந்த பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். குறிப்பாக தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் 'கேபிடேஷன் பீஸ்' அல்லது நன்கொடை என்ற பெயரில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், “தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் நன்கொடை வாங்க கூடாது என்பது விதி. தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடம் கல்வி நன்கொடை பெற்றால் என்னிடம் புகார் அளிக்கலாம். புகார் அளிப்பதற்கு தனி அழைப்பு சேவை உருவாக்கப்படும். புகார் உறுதி செய்யப்பட்டால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

'கேபிடேஷன் பீஸ்' வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை - தனியார் கல்லூரிகளுக்கு 'செக்' வைத்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவில் குளறுபடி இருப்பதாக எழுந்த புகார் குறித்த கேள்விக்கு, “அந்த விவகாரம் தொடர்பாக அறிக்கை சமர்பிக்கும்படி உயர் கல்வித்துறை சார்பில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திடம் கேட்டுள்ளோம். நேற்று மாலை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. நாளை மாலைக்குள் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கப்படும். டிஆர்பி வழங்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நிபுணர்கள் குழு அமைத்து விசாரணை செய்து முடிவெடுக்கப்படும்” என பதிலளித்தார்.

துணைவேந்தர் நியமனம் குறித்து பேசிய அவர், “ஒரு பைசா லஞ்சம் வாங்காமல் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முதல்வர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவர். துணைவேந்தர் நியமனம் குறித்து வழக்குகள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்லூரிகளில் துணை வேந்தர்கள் இல்லாமல் கடும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே, இது குறித்து முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளோம். அதன் அடிப்படையில் ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்து துணை வேந்தர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.

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மேலும், கடந்த காலத்தில் அமைச்சருக்கு கல்லூரி சீட்கள் ஒதுக்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டிய அவர், “ஊழலற்ற அமைச்சராக இருப்போம் என முதலமைச்சரிடம் சத்தியம் செய்துள்ளோம். இது நாள் வரை நடந்த ஊழல் எதுவும் இனி உயர் கல்வி துறையில் நடக்காது” எனக் கூறினார்.

பொறியியல் கல்லூரி இடங்கள் குறித்து தெரிவித்த அவர், “தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு மொத்தம் 484 பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக 2,65,594 பொறியியல் சேர்க்கை இடங்கள் உள்ளன. புதிதாக 7 பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏற்கனவே இயங்கும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 19,657 இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொறியியல் படிப்பிற்கான மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை விவரம் 4 நாட்களில் வெளியிடப்படும்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER VISWANATHAN
PRIVATE COLLEGES CAPITATION FEES
உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு புகார்
பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல்
MINISTER WARNS PRIVATE COLLEGES

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