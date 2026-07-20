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மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க அனுமதிக்க மாட்டேன் - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆவேச பேச்சு

கர்நாடகாவிலும், கேரளாவிலும் காங்கிரஸ் கட்சிதான் ஆட்சி செய்கிறது என்றாலும், தமிழ்நாட்டின் இறையாண்மையும், சுயாட்சியும், மக்களின் விருப்பமுமே நமக்கு முக்கியம் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
அமைச்சர் விஸ்வநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 7:34 AM IST

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திருப்பத்தூர்: மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க அனுமதிக்க மாட்டேன் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேசினார்.

திருப்பத்தூரில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், பெருந்தலைவர் காமராஜரின் 124வது பிறந்தநாள் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

அதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், பள்ளி மாணவர்களுக்கு நோட்டுப் புத்தகங்கள், 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு வெள்ளி நாணயம், ஊக்கத்தொகையை போன்றவற்றை வழங்கினார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மேகதாது அணை மற்றும் காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமையை எக்காரணம் கொண்டும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது. காவிரி படுகையிலிருந்து வரும் தண்ணீர், கர்நாடகத்தை விட தமிழ்நாட்டிற்குத்தான் முழுச்சொந்தம்.

ஆனால், கர்நாடகம் இதற்கு சொந்தம் கொண்டாடுவது மாற்றாந்தாய் போன்றது. தமிழ்நாடு இந்த நீரை தாயைப் போலக் கொண்டாடும் உரிமை படைத்தது. இந்த ஓரவஞ்சனையை நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது” என்றார்.

​மேலும், "கர்நாடகாவிலும், கேரளாவிலும் காங்கிரஸ் கட்சிதான் ஆட்சி செய்கிறது. இருப்பினும், நான் சார்ந்திருக்கும் கூட்டணி அரசாங்கத்தின் காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்ற முறையில் தைரியமாக சொல்கிறேன். மேகதாது அணையில் ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க இந்த விஸ்வநாதன் அனுமதிக்க மாட்டான். தமிழ்நாட்டின் இறையாண்மையும், சுயாட்சியும், மக்களின் விருப்பமுமே நமக்கு முக்கியம்” என்று ஆவேசமாக பேசினார்.

​தொடர்ந்து பேசிய அவர், “லஞ்சத்தையும், ஊழலையும் முற்றிலும் ஒழித்துவிட முடியும். ஆனால், ஜனநாயகத்தில் மக்கள் நலன் சார்ந்த 'சிபாரிசுகளை' யாரும் புறக்கணித்துவிட முடியாது.

சிபாரிசுகள் என்பது தனிநபர் சார்ந்த சுயநலப் பிரச்சினையாக இருக்கக்கூடாது. அவை நியாயமான, மக்கள் பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கிய கோரிக்கைகளாக இருக்க வேண்டும். ஒரு குழுவோ அல்லது அமைப்போ கூட்டு முயற்சியுடன் மக்கள் நலனுக்காக எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ-க்கள், எம்.பி-க்கள் என அனைவரும் இந்த மக்கள் ஆட்சியில் மதிப்பளித்தே ஆக வேண்டும்” என்றார்.

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இதற்கிடையே, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டு, இதுவரையில் அரசு சார்பில் பொறியியல், மருத்துவம், கலை மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரி இல்லையெனவும், அதனை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் திருப்பத்தூர் எம்எல்ஏ திருப்பதி கோரிக்கை வைத்தார்.

அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “திருப்பத்தூருக்கு ​பொறியியல் கல்லூரி, ​கல்வியியல் கல்லூரி, கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மருத்துவக் கல்லூரி என 4 கல்லூரிகள் வேண்டுமென கோரிக்கைகள் வந்துள்ளது.

ஆசைப்பட்டால் எப்போதும் பெரிய அளவில் பேராசையாகத்தான் ஆசைப்பட வேண்டும். சும்மா கொஞ்சம் நஞ்சமெல்லாம் ஆசைப்படக் கூடாது. திருப்பத்தூர் மக்கள் நான்கு கல்லூரிகளைக் கேட்பது நியாயமான ஆசைதான்” என்று பாராட்டிய அவர், உடனடியாக முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்து, கல்லூரிகள் அமைக்க ஏற்பாடு செய்வதாக உறுதியளித்தார்.

TAGGED:

மேகதாது அணை விவகாரம்
அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
MEKEDATU DAM ISSUE
CAUVERY ISSUE
MINISTER VISWANATHAN

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