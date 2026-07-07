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கல்வித் தரத்தில் தமிழ்நாடு சிறந்த நிலையில் இல்லை - அமைச்சர் விஸ்வநாதன்

பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர்களை சேர்ப்பதில் மற்ற மாநிலங்களை விட ஒப்பீட்டளவில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளோம் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.

வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்துதல் குறித்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்துதல் குறித்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற அமைச்சர் விஸ்வநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 3:12 PM IST

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சென்னை: பொறியியல் கல்லூரிகளில், தமிழ்நாடு வழங்கும் கல்வியின் தரத்தை பொறுத்த வரை, மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் சிறந்த நிலையில் இல்லை என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில், தமிழ்நாடு மாநில உயர் கல்வி மன்றம் சார்பில் எதிர்கால பொறியியல் பாடத்திட்டமும், பட்டதாரிகளின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்துதல் குறித்த கருத்தரங்கை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பெ.விஸ்வநாதன் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன், “உயர்கல்வி உரையாடல்கள் நல்ல தலைப்பாக இருக்கிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தினசரி மிக சரியாக காலை 9:50-க்கு தலைமை செயலகத்திற்கு, மதிய உணவை எடுத்துக் கொண்டு வருகிறார். அதனால் அமைச்சர்கள் நாங்கள் அதனை பின்பற்ற முயற்சி செய்கிறோம். நான் தினசரி காலை 9 மணிக்கு அலுவலகம் வந்து, இரவு 8:30 தான் வீட்டிற்கு செல்கிறோம். நேர மேலாண்மை மிக முக்கியம்” என்றார்.

கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு குறித்து பேசிய அமைச்சர் விஸ்வநாதன், “நாம் சிறப்பான கல்வி வாய்ப்பை கொடுக்கும் நிலையில், வேலைவாய்ப்பை சரியாக கொடுக்கிறோமா? என்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். கல்வி நிர்வாகங்கள் சிறப்பாக உள்ளன.

அந்த வகையில், கிராமப்புற மாணவர்கள் நிறைய கனவுகளோடு கல்லூரிகளை நோக்கி வருகின்றனர். ஆனால் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் வெளியேறுகின்றனர். உயர்கல்வியைப் பொறுத்த வரை இது வருத்தமான செய்தி, தரமான கல்வியை எப்படி கொடுக்கிறோமோ, அதே போல் வேலைவாய்ப்பும் முக்கியம்.

தமிழ்நாட்டில் நிறைய பொறியியல் கல்லூரிகள், ஆய்வகம், உள்கட்டமைப்புகள் உள்ளன. சமூகத்தில் கல்வியை எந்தளவிற்கு கொடுக்கிறோமோ, அந்தளவிற்கு வேலைவாய்ப்பை கொண்டு சேர்க்க வேண்டுமென நாங்கள் நினைக்கின்றோம். கல்லூரியில் சேரும் மாணவர்கள் குறைவாகவே வேலைவாய்ப்பு பெற்று வெளியேறுகின்றனர். மதுரை மண்டலத்தில் பார்த்தால், பல பட்டதாரி இளைஞர்கள் தங்களது கிராமத்திலேயே நேரத்தை கழிக்கின்றனர்.

மேலும் பட்டம் பெற்றவர்கள் வேலைவாய்ப்பிற்கு தகுதியானவர்களாக இல்லை. நமது பொறியியல் பட்டதாரிகளில் சுமார் 50 சதவீதம் பேர் வேலைவாய்ப்பிற்குத் தேவையான திறன்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பது வேதனைக்குரிய விஷயமாகும். மேலும், சில தேசிய அளவிலான ஆய்வுகள் இதை விடவும் கவலைக்கிடமான நிலையைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அவற்றின்படி, பட்டதாரிகளின் வேலைவாய்ப்புத் தகுதி இன்னும் குறைவாக உள்ளது.

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இந்திய அரசின் தரவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டில், உயர்கல்வியில் மொத்த சேர்க்கை விகிதம் (Gross Enrollment Ratio) சுமார் 50 சதவீதமாக உள்ளது. அதாவது, மாணவர்களை பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேர்ப்பதில் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு ஒப்பீட்டளவில் சிறப்பாக உள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாடு வழங்கும் கல்வியின் தரத்தைப் பொறுத்தவரை, மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில் சிறந்த நிலையில் இல்லை. அந்த அளவுகோலில் நாமும் மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே இருக்கிறோம். கல்வித் தரம் என்ற விஷயத்தில் அனைவரும் ஒரே படகில் தான் பயணித்து வருகிறோம்” என பேசினார்.

TAGGED:

TAMILNADU ENGINEERING EDUCATION
அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
பொறியியல் கல்வி தரம்
TAMILNADU HIGHER EDUCATION
MINISTER VISWANATHAN

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