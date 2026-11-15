செல்வப்பெருந்தகை எந்த கட்சியில் இருக்கிறார்? காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கேள்வி
சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை புத்தக விமர்சனக் கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கக்கூடும் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
Published : November 15, 2026 at 2:05 PM IST
சென்னை: செல்வப்பெருந்தகை எந்தக் கட்சியில் இருக்கிறார் என தனக்கு தெரியவில்லை என தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் தலைவரும், தியாகத் தலைவியுமான சோனியா காந்தி எழுதியுள்ள புத்தகம் உலக அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இந்தியா மட்டுமின்றி பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்களும் இந்தப் புத்தகத்தை வாங்கி படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, வரும் திங்கள்கிழமை டெல்லியில் இந்தப் புத்தகம் தொடர்பான விமர்சனக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
இதில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அந்த வகையில், தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கக்கூடும் என நான் கருதுகிறேன்.
இதற்காகவே காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்கள் மற்றும் கூட்டணி மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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செல்வப்பெருந்தகை மீது விமர்சனம்
செல்வப்பெருந்தகை எந்தக் கட்சியில் இருந்து கொண்டு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை பற்றி பேசுகிறார்? முதலில் அவர் எந்த கட்சியில் இருக்கிறார் என்றே எனக்கு தெரியவில்லை. அவர் எந்தக் கட்சிக்கு போகப் போகிறார் என்று சொல்லட்டும். அதன் பிறகு அவருக்கு பதில் சொல்லலாம்.
தமிழகத்தில் பெண்கள் தெய்வமாக மதிக்கப்படுகின்றனர். பெண்களை தனது உயிரினும் மேலாகவும், உடன்பிறந்த சகோதரிகளாகவும் நினைக்கும் உயர்ந்த மனிதராக முதலமைச்சர் விஜய் இருக்கிறார்.
பெண்களின் பாதுகாப்பிலும் அவர்களுக்கான உரிய மரியாதையை உறுதி செய்வதிலும் இந்த அரசு முழு அக்கறையுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவரும் பெண்களுக்கு துணையாக இருந்து அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில், கல்லூரி வளாகங்களிலும், கல்லூரிகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளிலும் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இளைஞர்கள் மது மற்றும் போதைப்பொருள் பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகக் கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. அரசின் அறிவுறுத்தல்களை மீறி போதைப்பொருள் பயன்பாடு நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டாலோ, விதிமுறைகள் மீறப்பட்டாலோ சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, தவெகவின் ஆறு மாத கால ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு திருப்திகரமாக இல்லை என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.