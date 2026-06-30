ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து வந்த சிக்னல் - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சொன்ன 'மகிழ்ச்சி' தகவல்
புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் ஆளுநரை சந்திப்பது மரபாகும். அந்த மரபின் அடிப்படையிலேயே ஆளுநரை சந்தித்தோம் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
Published : June 30, 2026 at 1:54 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் மிகச் சிறப்பாக நடக்க, ஆளுநர் அவருடைய முழு ஆதரவை தருவதாக கூறியுள்ளார் என்று அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னையில் உள்ள மாநிலக் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்களின் சார்பாக, அந்த கல்லூரி வளாகத்தில் 52 மரக் கன்றுகள் நடும் விழா, ரத்த தானம் முகாம் மற்றும் உடல் உறுப்பு தானம் உறுதிமொழி ஏற்பு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்த இந்த நிகழ்ச்சியில், மாநிலக் கல்லூரியின் முதல்வர் ராமன், மறைந்த நகைச்சுவை நடிகர் விவேக்கின் மனைவி அருட்செல்வி, முன்னாள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
தவெக அரசிற்கு ஆளுநர் முழு ஆதரவு - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தகவல்#TNGovernor | #TVKGovt | #TNGovt | #CMVijay | #MinisterViswanathan | #ETVBharattamilnadu pic.twitter.com/tNDe906BDS— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 30, 2026
நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஸ்வநாதன், “தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், சட்டத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் மற்றும் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சரான நான் ஆகியோர் மரியாதை நிமித்தமாக நேற்று (ஜூன் 29) சந்தித்தோம்.
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ஏனென்றால், புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் ஆளுநரை சந்திப்பது மரபாகும். அந்த மரபின் அடிப்படையிலேயே ஆளுநரை சந்தித்தோம். மேலும், சட்டப் பேரவையில் ஆளுநர் ஆற்றிய உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில், மரியாதை நிமித்தமாக நேரிலும் சந்தித்து அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தோம்.
அப்போது, இனி வரக் கூடிய காலங்களில் மிகவும் நேர்த்தியாகவும், மக்கள் பிரச்சனைகளை ஜனநாயக முறையிலும் சட்டப் பேரவையில் விவாதிக்க உள்ளோம் என்று ஆளுநரிடம் நாங்கள் கூறினோம்.
அப்போது ஆளுநர் அர்லேகர், இந்த அரசு சிறப்பான அரசு, மிக சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று பாராட்டினார். தவெக அரசுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். வரும் சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் மிகச் சிறப்பாக நடக்கும். அதற்கு என்னுடைய முழு ஆதரவை தருவேன் என்றும் ஆளுநர் அர்லேகர் கூறினார்” என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.