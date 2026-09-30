இடைத்தேர்தலில் தவெக ’க்ளீன் ஸ்வீப்’ செய்யும் - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி
தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது, தோற்பது அல்லது ஒரு கட்சியில் சேர்வது என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனின் விருப்பம் மற்றும் ஜனநாயக உரிமை என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.
Published : September 30, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ’க்ளீன் ஸ்வீப்’ கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டதால், இந்த தேர்தலில் தவெக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, “தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் தவெக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும். இந்த இரு தொகுதிகளிலும் போட்டி என்பது கேள்விக்கே இடமில்லாமல் ஒரு க்ளீன் ஸ்வீப் வெற்றி கிடைக்கும். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையில் அமைந்துள்ள கூட்டணி ஆட்சிக்கு மக்கள் தரும் அங்கீகாரமாகவே இந்தத் தேர்தல் முடிவு அமையும்.
தமிழ்நாட்டில் சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமைந்துள்ள ஒரு கூட்டணி அரசுக்கு, மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்காக மக்கள் அளிக்கும் அங்கீகாரமாக தான் இந்தத் தேர்தலை பார்க்கிறேன். தாராபுரம், மதுராந்தகம் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் மிகச் சிறந்த வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும்.
தேர்தல் அரசியல் என்பது வேறு. அதில் இரு கட்சித் தலைவர்களும் மாறி மாறி தங்களது கருத்துக்களை சொல்வதும், அதற்கு பதில் கூறுவதும் இயல்பான நிலவரங்கள் தான், இதில் மாற்றுக்கருத்து எதுவும் இல்லை.
மக்கள் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய க்ளீன் ஸ்வீப் கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டனர். அதனால் இந்தத் தேர்தலில் தவெக கூட்டணி வெற்றி பெறும். தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது, தோற்பது, அல்லது ஒரு கட்சியில் சேர்வது என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனின் விருப்பம் மற்றும் ஜனநாயக உரிமை.
அந்த அடிப்படையில் தங்களுக்கு முந்தைய இயக்கத்தின் கொள்கை, தலைமை, கோட்பாடு பிடிக்கவில்லை என்றும், அந்த இயக்கம் நீண்ட காலத்துக்கு செல்லக் கூடிய ஒன்றாக இருக்காது என்றும் உணர்ந்து, பலர் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.
அந்த படகில் அல்லது கப்பலில் ஏறினால் பயணம் சரியாகச் சென்று சேராது என்பதை உணர்ந்தும், ஒரு நீண்டகால நெடும் பயணத்திற்கு சரியான தலைமை தேவை என்ற அடிப்படையிலும், எங்களது கட்சி தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது.
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நான் தொடர்ந்து பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன். நாளை சென்னையில் சிவாஜி கணேசனின் பிறந்தநாள் விழா நடைபெறுகிறது. மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூருடன் அந்த நிகழ்வை முடித்துக் கொண்டு, மதுராந்தகத்தில் நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறேன்” என்றார்.
திமுக கூட்டணிக்கு மீண்டும் காங்கிரஸ் செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு, ”அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது” என திட்டவட்டமாக கூறினார்.