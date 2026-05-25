மேகதாது அணை விவகாரம்: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் விளக்கம்

நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு வேண்டும் என்பது தான் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் ராகுல் காந்தியின் எண்ணமாக இருப்பதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் குறிப்பிட்டார்.

அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேட்டி
Published : May 25, 2026 at 3:00 PM IST

மதுரை: மேகதாதுவில் அணை கட்டக்கூடாது என்பதில் தமிழக அரசு உறுதியாக இருப்பதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையிலிருந்து மதுரை விமான நிலையம் வந்த உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், “காங்கிரஸ் தலைவர், நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் அழைத்து பொதுத் தொகுதியில் என்னை போட்டியிட வைத்தனர். வெற்றி பெறுவதற்கு காங்கிரஸும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் உழைத்தன. வெற்றி பெற்றபிறகு நான் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறேன்.

எனக்கு கொடுத்திருக்கும் பொறுப்பு மிகவும் முக்கியமானது. 2009-இல் நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டு அங்கு சென்றபோது, ‘உண்டி கொடுத்தோர், உயிர் கொடுத்தோர், கல்வி கொடுத்தோர் கடவுளுக்கு சமமானவர்’ என்பதே எனது கன்னி பேச்சாக அமைந்திருந்தது. இப்போது உயர் கல்வித்துறை காங்கிரஸுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலமைச்சருக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் கக்கனுக்கு பிறகு, 67 ஆண்டுகள் கழித்து நான் அமைச்சராக வந்திருக்கிறேன். இந்த வெற்றியை கக்கனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்” என்றார்.

ஆளுநரை எதிர்கொள்வது குறித்த கேள்விக்கு, “எல்லா அமைச்சர்களும் ஆளுநரை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனக்கும் அந்த துணிவும் ஆற்றலும் இருப்பதாக கருதுகிறேன். தமிழக முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி நிச்சயமாக ஆளுநரோடு சரியான முறையில் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு சிறப்பாக செயல்படுவேன் என்று நம்புகிறேன்” என்று பதிலளித்தார்.

மேகதாது அணை குறித்த நிலைப்பாட்டை கடந்த காலங்களில் காங்கிரஸ் தெளிவாக முன்வைத்திருக்கிறது. அணை கட்டுவது நிறுத்தப்பட வேண்டும். தமிழக மக்களுக்கு துரோகம் இழைக்கக் கூடாது. காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்கிற முறையில் நானும் முதலமைச்சரும் தெளிவாக இருக்கிறோம்” என்றார்.

நீட் குறித்து பேசுகையில், “தற்போது தான் ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. ஆகையால் நீட் விவகாரத்தில் அவகாசம் தேவைப்படும். நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு வேண்டும் என்பது தான் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் ராகுல் காந்தியின் எண்ணமாக இருக்கிறது” என்று கூறினார்.

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் குறித்த கேள்விக்கு, “இப்போதுதான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று வந்திருக்கிறேன். உங்கள் அனைவரையும் அழைத்துச் சொல்கிறேன். எங்கெல்லாம் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டுமோ, அதையெல்லாம் செய்வோம்” என்றார்.

விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்ற அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அழகர் கோயில் சாலையில் அமைந்துள்ள விருந்தினர் இல்லத்தில் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்தார். தனது சட்டமன்ற தொகுதியான மதுரை மாவட்டம் மேலூருக்கு உட்பட்ட கொட்டாம்பட்டி பகுதியில் பயணம் மேற்கொண்டு அங்குள்ள கிராம மக்களை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்த பிறகு, அவர்களது குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

