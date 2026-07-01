கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்கள் நியமனம் உள்ளிட்ட எதற்கும் இனி பணம் கிடையாது - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி
தகுதி வாய்ந்த மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் பல்கலைக்கழகத்திலும், கல்லூரிகளிலும் இடம் கிடைக்க வேண்டுமென முதலமைச்சர் கூறியுள்ளதாக உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
Published : July 1, 2026 at 7:22 PM IST
சென்னை: கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்களின் நியமனம் முதல் இனி எதற்கும் பணம் கிடையாது; ஊழலே இல்லாத அரசாங்கம் தான் எங்கள் அரசின் குறிக்கோள் என உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் 184 ஆண்டுகள் பழமையான பச்சையப்பன் கல்லூரியில், இந்த ஆண்டில் முதல்முறையாக இருபாலின கல்வித் திட்டத்தை உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் இன்று தொடங்கி வைத்தார். இதில், முன்னாள் நீதிபதியும், பச்சையப்பன் அறக்கட்டளை நிர்வாகியுமான வி.பார்த்திபன் கல்லூரிக் கல்வி ஆணையர் பொன்னையா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அப்போது பேசிய அமைச்சர் விஸ்வநாதன், "முதலாம் ஆண்டு இளநிலை படிப்புக்காக வருகை தந்த மாணவர்களுடன் உரையாடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. பச்சையப்பன் கல்லூரி மிகப் பழமையான, மிகப் பெருமையான கல்லூரி.
அப்படிப்பட்ட கல்லூரியில் இரு பாலின கல்வி இல்லாதது மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதனால், நான் அமைச்சராக பதவியேற்ற உடன் போட்ட முதல் கையெழுத்தே பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இரு பாலின மாணவர்கள் சேர்வதற்கான அந்தஸ்துக்குத் தான்.
கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்கள் நியமனம் உள்ளிட்ட எதற்கும் பணம் கிடையாது - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி#MinisterViswanathan | #TVKVijay | #TVKGovt | #CMVijay | #Pachaiyappa_College | #ETVBharattamilnadu | #corruption pic.twitter.com/TP9i4HQmtL— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 1, 2026
184 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த பச்சைப்பன் கல்லூரியில் ஏராளமான விஞ்ஞானிகள், அறிஞர்கள் படித்துள்ளார்கள். இங்கு சேர்ந்துள்ள மாணவர்கள் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர் என்பதில் மிகவும் பெருமை கொள்ள வேண்டும். இந்த கல்லூரியில் படித்தவர்கள் 5 பேர் முதலமைச்சராக வந்துள்ளார்கள்.
புதிய கல்விக் கொள்கையில் முன்மொழிக் கொள்கை கொண்டு வர இருக்கிறார்கள். அதை தமிழக அரசு எப்போதும் ஏற்றுக் கொள்ளாது. தமிழ்நாட்டில் இருமொழி கொள்கைதான் செயல்படுத்தப்படும் என்பதில் நமது அரசு தெளிவாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் இந்தி திணிப்பு வந்தபோது, மிகப்பெரிய அளவில் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் வெடித்தது. அதில் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் மிகப்பெரிய கருவாக இருந்தது. இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் முதலமைச்சராகவும், அமைச்சர்களாகவும், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவும், அரசியல் மேதைகளாகவும் உயர்ந்திருக்கின்றனர்” என்றார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஐஏஎஸ் மாநாட்டில் பேசியபோது தகுதி வாய்ந்த மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் பல்கலைக்கழகத்திலும், கல்லூரிகளிலும் இடம் கிடைக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார். மாணவர்களுக்கான கட்டணக் கல்விக்கடனை வங்கிகள் தாராளமாகக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் முதலமைச்சர் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.
2004 - 2014 வரை மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் கல்விக்கான கடன் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. மாணவர்களுக்கு தாராளமாகக் கல்விக்கடன் கிடைத்தது. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் கல்விக்கடன்கள் கிடைத்தது. உயர்கல்வியில் முதுகலைப் படிப்பிற்கும் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்கப்பட்டது.
கல்லூரி பேராசிரியர்களின் நியமனத்திற்கு இனி பணம் கிடையாது, சேர்மேன் நியமனத்திற்கும் பணம் கிடையாது, லஞ்சம் இல்லாத துறையாக வெளிப்படையான நிர்வாகத்துடன் இந்த துறை என்றைக்கும் செயல்படும் என்பதை நீங்கள் நம்பலாம்” என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி அளித்தார்.