விரைந்து பயிர்க் காப்பீடு செய்ய வேண்டும் - விவசாயிகளுக்கு அமைச்சர் வினோத் விஜய் அறிவுறுத்தல்
விவசாய பிரதிநிதிகள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் கேட்கப்பட்டு அதனை இந்த ஆண்டிலோ அல்லது படிப்படியாகவோ நிறைவேற்ற தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் வினோத் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 27, 2026 at 7:52 PM IST
சென்னை: பயிர்களை காப்பீடு செய்வதற்கு குறுகிய காலமே உள்ளதால் விரைந்து காப்பீடு செய்ய வேண்டும் என வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் வினோத் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
வேளாண்மை, உழவர் நலத்துறை சார்பில், வேளாண் பட்ஜெட் தயாரிப்பு தொடர்பான கருத்து கேட்புக் கூட்டம், சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், வேளாண்மை, உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் விஜய், வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், கைத்தறித்துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, அமைச்சர்கள் மதன் ராஜா, ஸ்ரீநாத், ரஞ்சித் குமார், கமலி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதில் விவசாயத் துறை சார்ந்த பல்வேறு அமைப்புகளின் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள், வேளாண்மை உற்பத்தி பொருள் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மீன் வளம், சிறுகுறு நடுத்தர தொழில்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் கருத்துக்களை கூறினர்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் வினோத் விஜய் பேசுகையில், "வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்பாக இதுவரை 4 மண்டல அளவிலான கருத்து கேட்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையைத் தவிர இதர மாவட்டங்களில் கருத்து கேட்டப்பட்டு முதலமைச்சரிடம் வழங்கி இருக்கிறோம்.
நீர்ப்பாசன வசதி, இயற்கை வேளாண்மை வசதிகள் , பயிர் காப்பீடு உள்ளிட்டவை குறித்து அனைத்து தரப்பினரின் கருத்துக்களை கேட்டு அதன்படி மேலாண் நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது. மண்வள மேம்பாடு , நீர் மேலாண்மை , வேளாண்மையில் இளைஞர்களுக்கான வாய்ப்பை மேம்படுத்துதல், பயிர் உற்பத்தி திறன், கால்நடை பாதுகாப்பு , பால்வளம், மீன்வளம், வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் ஆகியவற்றுக்கு இந்த வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
காவிரி டெல்டா மற்றும் டெல்டா அல்லாத மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ரூ.134.83 கோடி மதிப்பீட்டில் குறுவை சிறப்பு திட்டத்தை முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். மேலும் கடுமையான நிதி நெருக்கடியிலும் 14 லட்சத்து 43 ஆயிரம் விவசாயிகளின் 6,000 கோடி ரூபாய் பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தின் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 2026-27- ஆம் ஆண்டு 131 லட்சத்து 36 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானிய உற்பத்தியை இலக்காக நிர்ணயத்து அதனை எட்டுவதற்காக பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சாகுபடி பரப்பை அதிகரித்தல், நவீன தொழில்நுட்பத்தை ஊக்குவிக்கும், வேளாண் இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டினை அதிகரித்தல், வேளாண் நடைமுறையை பரவலாக்குதல் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த இலக்கை அரசு அடைய தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
விவசாயிகளின் விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான மற்றும் லாபமான விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்தல், சந்தை ஏற்றத்தாழ்வு குறைத்தல், குளிர்சாதனக் கிடங்குகள், சேமிப்பு கிடங்குகள் உள்ளிட்டவை தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்படும்.
தங்கள் உழைப்பிற்கு உரிய ஊதியம் கிடைக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கேட்கிறார்கள். தங்கள் விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலை வேண்டும், அதேபோல தங்களின் பிரச்சனைகளை யாராவது முதலில் கேட்க வேண்டும் என்றுதான் விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
ஒவ்வொரு பகுதி விவசாயிகளுக்கும் ஒவ்வொரு தேவை இருக்கிறது. பகுதி சார்ந்த தேவையை திட்டமிட வேண்டும் என்பது எங்களின் நோக்கம். பெண் விவசாயிகளின் பங்களிப்பை நாம் மறந்து விடக்கூடாது. அவர்களின் திட்டங்களுக்கும் அரசு முன்னுரிமை அளிக்கும். நீங்கள் முன்வைக்கும் வைக்கும் அனைத்து கோரிக்கைகளும் கவனமாக பரிசீலிக்கப்பட்டு சாத்தியமான கோரிக்கைகள் செயல்படுத்த இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். அனைத்தையும் அரசு மட்டும் செய்து முடிக்க முடியாது.
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இந்த ஆண்டு எல்நினோ ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்நினோ பாதிப்பு காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்மட்டம் குறைவாக உள்ளது. எனவே பயிர்களை காப்பீடு செய்வதற்கு குறுகிய காலமே உள்ளதால் விவசாயிகள் விரைந்து காப்பீடு செய்ய வேண்டும்.
உங்கள் கருத்துக்கள் அனைத்தும் கேட்கப்பட்டு அதனை இந்த ஆண்டிலோ அல்லது படிப்படியாகவோ நிறைவேற்ற தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.