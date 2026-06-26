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விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி குறித்து முதல்வர் விஜய் விரைவில் அறிவிப்பார் - அமைச்சர் வினோத் தகவல்

கும்பகோணத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட புதிய மாவட்டம் உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் வினோத்
அமைச்சர் வினோத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 3:16 PM IST

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தஞ்சாவூர்: விவசாயிகளின் கூடுதல் பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்வது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என தமிழ்நாடு வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.

கும்பகோணத்தில் சீரமைக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை அமைச்சர் வினோத் ரிப்பன் வெட்டியும், குத்துவிளக்கேற்றி வைத்தும் திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து அவருக்கு திருக்கோயில் சார்பில் அர்ச்சகர்கள், பிரசாதங்கள் அளித்து ஆசி வழங்கினர்.

தொடர்ந்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வினோத், ”கும்பகோணம் மாநகர மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான கும்பகோணத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட புதிய மாவட்டம் உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

எல்நிலோ பருவநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் பாதிப்பில் இருந்து விவசாயிகளை காக்க, அந்த நேரத்தில் சாகுபடி செய்ய உகந்த பயிர்கள் குறித்து தற்போது ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது. ஆடுதுறையில் உள்ள தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேளாண் கல்லூரி வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது, அதுகுறித்தும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அமைச்சர் வினோத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக காவிரி டெல்டாவில், வேளாண் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். குறிப்பாக வேளாண் சார்ந்த தொழிற்கூடங்கள் அமைக்கப்படும்” என்றார்.

தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின், பயிர்க்கடன் 75 ஆயிரம் மட்டுமே கடன் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. ஆனால் தேர்தலுக்கு முன்பு வாக்குறுதி அளித்தபடி தவெக அரசு 100 சதவீதம் பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வினோத், ”கடந்த 10 ஆண்டுகளில் எந்த ஒரு அரசும், பொறுப்பேற்ற 40 நாட்களில் ரூபாய் 6 ஆயிரம் கோடி அளவில் விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்ததில்லை. இருப்பினும் தமிழ்நாடு அரசு, விவசாயிகளின் கூடுதல் பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்வது குறித்து கனிவுடன் ஆலோசித்து வருகிறது. இது குறித்த அறிவிப்பை விரைவில் முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிடுவார்.

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தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய காவிரி நீரை பெற, தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கும். மேலும் வாழை பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்வதில், விவசாயிகளுக்குரிய இடர்பாடுகள் களைய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து நெற்பயிர்களை போலவே விவசாயிகள் வாழைக்கு பயிர் காப்பீடு செய்ய முடியும்” என அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்தார்

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