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திருப்பதியில் வேளாண் பட்ஜெட்டை வைத்து வழிபாடு - அமைச்சரின் செயலால் சர்ச்சை

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் சட்டமன்றத்தில் பட்ஜெட் ஆவணம் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு கோயிலில் வைத்து வழிபடுவது இதுதான் முதல் முறை என்று கூறப்படுகிறது.

திருப்பதியில் வேளாண் பட்ஜெட்டை வைத்து வழிபாடு செய்த அமைச்சர் வினோத் விஜய்
திருப்பதியில் வேளாண் பட்ஜெட்டை வைத்து வழிபாடு செய்த அமைச்சர் வினோத் விஜய் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 7:00 PM IST

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திருப்பதி சென்றால் திருப்பம் வரும் என்பார்கள். ஆனால், தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத், வேளாண் பட்ஜெட் ஆவணத்தை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் வைத்து வழிபாடு செய்து தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில், சட்டமன்றத்தில் பட்ஜெட் ஆவணம் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு பொதுவெளியில் கொண்டு வரப்படுவது அல்லது கோயிலில் வைத்து வழிபடுவது இதுதான் முதல் முறை என்று கூறப்படுகிறது.

தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் விஜய்
தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 1967ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு திமுக, அதிமுக ஆகிய இருபெரும் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி செய்தன. இரு கட்சிகளின் 59 ஆண்டு கால ஆட்சிக்கு மாற்றாக, நடிகர் விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்தது.

தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற போதிலும் ஆட்சியமைக்க தேவையான போதிய பெரும்பான்மை இல்லாததால் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது.

தவெக அரசின் முதலாவது பொது பட்ஜெட் ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதியும், வேளாண் பட்ஜெட் ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதியும் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளன.

பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய அம்சங்கள் குறித்து கடந்த ஒரு மாதமாக முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வந்தார்.

குறிப்பாக வேளாண்மை, உழவர் நலத்துறை சார்பில் சென்னையில் ஜூலை 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற வேளாண் பட்ஜெட் தயாரிப்பு தொடர்பான கருத்து கேட்புக் கூட்டத்தில், விவசாயத் துறை சார்ந்த பல்வேறு அமைப்புகளின் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள், வேளாண்மை உற்பத்தி பொருள் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மீன் வளம், சிறுகுறு நடுத்தர தொழில்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் கருத்துக்களை கூறினர்.

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இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய அமைச்சர் வினோத் விஜய், "தமிழ்நாட்டில் சாகுபடி பரப்பை அதிகரித்தல், நவீன தொழில்நுட்பத்தை ஊக்குவிக்கும், வேளாண் இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டினை அதிகரித்தல், வேளாண் நடைமுறையை பரவலாக்குதல் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த இலக்கை அரசு அடைய தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

தமிழக வேளாண் பட்ஜெட், ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கும் நிலையில், அதற்கு முன்பாக தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் விஜய், திருப்பதி சென்று ஏழுமலையான் கோயிலில் பட்ஜெட் ஆவணத்தை வைத்து வழிபாடு செய்துள்ளார். அதிக விளைச்சல், சாகுபடிக்கு உகந்த மழை, விவசாயிகளின் நலன் ஆகியவற்றை வேண்டி அவர் வழிபட்டதாக தெரிகிறது.

பட்ஜெட் உரையை சட்டமன்றம் அல்லது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன் பட்ஜெட் ஆவணத்தை ஒரு கோயிலில் வைத்து இதுதான் முதல்முறை என்றும் கூறப்படுகிறது.

வழக்கமாக, இஸ்ரோ என அழைக்கப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் சார்பில் ராக்கெட் அல்லது செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டால், இஸ்ரோவில் தலைமைப் பதவியில் இருப்பவர்கள், மறுநாள் ஏழுமலையான் கோயிலில் தரிசனம் செய்வார்கள். சில சமயங்களில் ராக்கெட் ஏவப்படுவதற்கு முன்பு, அதன் மாதிரியை ஏழுமலையான் கோயிலில் வைத்து தரிசனம் செய்வார்கள்.

இந்நிலையில், தமிழகத்தின் வேளாண் பட்ஜெட், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் வைத்து வழிபாடு செய்யப்பட்டது தமிழக அரசியலில் புது நடைமுறையாக பார்க்கப்படுகிறது.

"பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் கூட நடக்கவில்லை"- திமுக

இந்நிலையில், வேளாண் பட்ஜெட்டை திருப்பதிக்கு எடுத்துச் சென்றது சட்டவிரோதம் என்றும், ரகசியம் காக்கப்படவில்லை என்றும் திமுக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, திமுக மாநிலங்களவை எம்.பி. கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் கூறுகையில், "பட்ஜெட் நகலை வேறு மாநிலத்திற்கு எடுத்துச் சென்று கோயிலில் வழிபாடு நடத்தியது, அவர்களின் அரசியல் அறியாமையையும், பகுத்தறிவின்மையையுமே காட்டுகிறது.

கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், திமுக எம்.பி.
கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், திமுக எம்.பி. (ETV Bharat Tamil Nadu)

பட்ஜெட் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்கோ சொந்தமானது அல்ல. ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசில் பொறுப்பான பதவியில் இருந்து கொண்டு இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது எந்த வகையில் நியாயம்? இது மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான கருத்தைச் சொல்ல வருகிறது?

பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் கூட ஒரு மாநிலத்தின் பட்ஜெட்டை வேறொரு மாநிலத்திற்கு எடுத்துச் சென்று வழிபாடு செய்ததாக நமக்குத் தெரியவில்லை. இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.

பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு அதன் ரகசியத்தன்மை காக்கப்பட வேண்டும். பட்ஜெட் ஆவணத்தை கோயிலுக்குக் கொண்டு செல்லும் போது அங்கிருக்கும் பூசாரிகளிடமோ அல்லது மற்றவர்களிடமோ அதைக் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வரும். அதில் ஏதேனும் தகவல் கசிந்தால், பட்ஜெட்டின் இறையாண்மை என்னாவது? ஒரு மாநிலத்தின் பட்ஜெட் நகலை அந்த மாநிலத்திற்குள் உள்ள கோயில்களுக்கோ அல்லது வேறு இடத்திற்கோ கொண்டு செல்லக் கூடாது.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உட்பட இதுவரை எந்த அமைச்சரும் 1952-ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை பட்ஜெட் தயாரிப்பில் இது போன்ற நிகழ்வு நடக்கவில்லை. தந்தை பெரியாரை தங்கள் கொள்கைத் தலைவர் என்று சொல்லிக் கொண்டே அதற்கு முற்றிலும் மாறாக இப்படிச் செயல்படுவது முரண்பாடான செயல்.

இது சட்டப்பூர்வமாகத் தவறு. இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்வது குறித்து கட்சியின் தலைமை இறுதி முடிவு எடுக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

"அரசியல் சட்ட விரோதம்"- சு.வெங்கடேசன்

பட்ஜெட் ஆவணத்தை காணிக்கையாக்குவது அரசியல் சட்டவிரோதம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பட்ஜெட் ஆவணங்கள் என்பது இறைவனுக்கான காணிக்கையோ அல்லது ஆன்மீகப் பொருட்களோ அல்ல; அவை மக்களின் வரிப்பணம் எப்படிச் செலவிடப்படும் என்பதைக் கூறும் அரசியல் சாசன ஆவணம். தனிமனிதர்களின் மத நம்பிக்கைக்கு அரசியல் ஆவணங்களை காணிக்கையாக்குவது அரசியல்சட்ட விரோதம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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பொதுவாக, பட்ஜெட் உரையில் இடம்பெறும் திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் கடைசி நிமிடம் வரை ரகசியம் காக்கப்படும்.

குறிப்பாக, மத்திய அரசின் பொது பட்ஜெட் தயாரிப்பு பணி, மிகவும் ரகசியமாக நடைபெறும். பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பு அல்வா பூஜையுடன் நிதியமைச்சகத்தில் பட்ஜெட் தயாரிப்பு பணி தொடங்கும். பட்ஜெட் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் அலுவலர்கள், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் நாள் வரை வீட்டுக்கு செல்லவதற்கு அனுமதி இல்லை. யாரிடமும் தொலைபேசியில் கூட பேசக் கூடாது. இப்படி மிகுந்த கட்டுப்பாடுகளுடன் பட்ஜெட் தயாரிப்பு பணி நடக்கும்.

இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டில் வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் வினோத், திருப்பதியில் வைத்து வழிபாடு செய்தது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

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CPM SU VENKATESAN
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