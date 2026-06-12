'மாம்பழ மேளா-2026' சென்னையில் தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் வினோத்
சென்னையில் மூன்று நாட்களுக்கு மாம்பழக் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 12, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: சென்னையில் மாம்பழக் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனையை வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள வணிக வளாக கட்டிடத்தில் "மாம்பழ மேளா-2026" பிரத்யேக மாம்பழக் கண்காட்சியை வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் தொடங்கி வைத்தார். இன்று முதல் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த மாம்பழ கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை நிலையத்தில், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், ஆந்திர பிரதேசம், கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, கேரளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து பல்வேறு வகையான மாம்பழங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
புவிசார் குறியீடு பெற்ற மாம்பழ ரகங்கள், சான்று பெற்ற மாம்பழங்கள் என அல்போன்சா, கல்லமாங்கா, மல்கோவா, சுந்தர்ஜா, இமாம்பசந்த், ரஸ்வல்லி, பங்கனபள்ளி, அமரபள்ளி உள்ளிட்ட 18 வகையான மாம்பழங்கள் விற்பனை மற்றும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
விற்பனையைத் தொடங்கி வைத்த பின் பேசிய அமைச்சர் வினோத், "மாம்பழம் வெறும் பழம் மட்டுமல்ல, நமது பாரம்பரியத்தின் அடையாளம், தமிழரின் உணவு கலாச்சாரம். கிராமப்புற பொருளாதாரத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு அறிய இயற்கை வரப் பிரசாதம் மாம்பழம். உலகம் முழுவதும் பழங்களின் ராஜா என்ற போற்றப்படும் நம் மாம்பழம், தமிழ்நாட்டின் வேளாண்மையை உலக அரங்கில் எடுத்துக் காட்டுகிறது.
தமிழ்நாட்டின் மாம்பழம் ஒரு லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 905 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு, 9 லட்சத்து 45,446 மெட்ரிக் டன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. கிருஷ்ணகிரி, திண்டுக்கல், தர்மபுரி, திருவள்ளூர், வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பெங்களூரா, பங்கனபள்ளி போன்ற ரகங்கள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தோட்டக்கலைத் துறையின் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ் புதிதாக நடவு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு 40% மானியத்தில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு அதிகபட்சமாக 30,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தேசியத் தோட்டக்கலைத் துறையின் கீழ் அதிக மா கன்றுகளை நடவு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு 40% மானியத்தில் ஒரு ஹெக்டருக்கு அதிகபட்சமாக ரூபாய் 45,000 மானியம் வழங்கப்படுகிறது. தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ் 40% மானியத்தில் ஒரு ஹெக்டருக்கு 20,000 வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த மாம்பழம் மேளா மூலம் இடைத்தரகர்களின் ஆதிக்கம் நிறுத்தப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு சிறந்த விலை கிடைக்கிறது" என்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வினோத், "மேட்டூர் அணையில் 70 அடி நீர் மட்டுமே இருப்பதால் அணையை திறக்க முடியாத சூழல் உள்ளது. மேட்டூர் அணையைத் திறக்க வேண்டும் என்றால் 90 அடிக்கு நீர் இருக்க வேண்டும். இதுவே காலம் காலமாக பின்பற்றப்படும் நடைமுறை.
புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள குறுவை சாகுபடி சிறப்பு தொகுப்பு விவசாயிகளுக்கு நல்ல திட்டமாகவும் நெல் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கும், விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் திட்டமாக அமையும். விவசாயக் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்வதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றோம். ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு விரைவில் முதலமைச்சர் அது தொடர்பாக அறிவிப்பார்" என்றார்.