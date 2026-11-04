தீபாவளிக்கு 15,659 சிறப்பு பேருந்துகள் - அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் அறிவிப்பு
ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் 1800 425 6151 (கட்டணமில்லா எண்), 93848 08333 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம் என்று அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.
Published : November 4, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்காக, சென்னையில் இருந்து நவம்பர் 5 ஆம் தேதி முதல் 7 ஆம் தேதி வரை, மொத்தம் 15,659 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும், தீபாவளி முடிந்து நவம்பர் 9, 10 ஆகிய தேதிகளில், ஊர்களில் இருந்து சென்னைக்கு 11,197 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.
சென்னை நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் தலைமை அலுவலகத்தில், போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, "தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி வரும், நவம்பர் 5-ஆம் தேதி முதல் 7-ஆம் தேதி வரை சென்னையில் இருந்து வழக்கமான பேருந்துகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் 15,659 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இவற்றில் 7,471 பேருந்துகள், பிரத்யேக சிறப்பு பேருந்துகளாகவும், 1,659 பேருந்துகள் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தனியார் பேருந்துகளாகவும் இயக்கப்படுகின்றன.
பண்டிகை முடிந்து மக்கள் மீண்டும் சென்னை திரும்புவதற்காக, நவம்பர் 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் பிற ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு 11,197 பேருந்துகள் இயக்க விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
திருவான்மியூர், ஆவடி, தாம்பரம், திருவொற்றியூர், சிறுசேரி, அடையாறு, பிராட்வே, எழும்பூர், அம்பத்தூர், தரமணி, தீவுத்திடல், கிண்டி, வேளச்சேரி, அசோக் பில்லர், பூந்தமல்லி மற்றும் சைதாப்பேட்டை உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் இருந்து முன்பதிவு செய்துள்ள பயணிகளுக்கு நேரடிப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த ஏற்பாட்டின் மூலம் குறைந்தபட்சம் 6,000 பயணிகள் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்ப்பதாகவும், இதனால் சுமார் 2,000 வாகனங்களின் நடமாட்டம் குறைந்து பயண நேரம் கணிசமாக மிச்சமாகும்.
ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகைகளின்போது மக்கள் தெரிவித்த குறைகளை முழுமையாகப் பரிசீலித்து, இம்முறை உரிய தீர்வுகள் காணப்பட்டுள்ளன. பேருந்து நிலையங்களில், குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாத வகையில் சீரான விநியோகம் செய்யப்படுவதோடு, அனைத்து பேருந்துகளிலும் பயணிகளுக்கு ரூ.10 குடிநீர் பாட்டில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பயணிகள் பயன்பாட்டிற்கான செல்போன் சிக்னல் குறைபாட்டைப் போக்க, நெரிசல் மிகுந்த இடங்களில் 2 - 3 தற்காலிக மொபைல் டவர்கள் அமைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது கடும் எச்சரிக்கை விடுத்த அமைச்சர், இதுவரை கட்டணக் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட 10 ஆம்னி பேருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும், பண்டிகைக்குப் பிறகு விதிமீறலில் ஈடுபடும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் இருக்கும் என்றும் எச்சரித்தார்.
மகளிர் இலவச பேருந்து பயண திட்டமான 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்திற்கு அரசுத் தரப்பில் இருந்து தடையின்றி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும், மின் வாகனங்கள் தற்போது லாபத்தில் இயங்குவதாகவும், ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த படிக்காசு இருமடங்காக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
"தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளின் இயக்கம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கும், குறைகள் மற்றும் புகார்கள் தெரிவிப்பதற்கும் முறையே, 94450 14436 மற்றும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 149 என்ற எண்களை 24x7 மணி நேரமும் தொடர்பு எண் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூல் செய்வது உள்ளிட்ட புகார்களுக்கு 1800 425 6151 (கட்டணமில்லா எண்) மற்றும் 93848 08333 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம். இதுமட்டுமின்றி, பயணிகளின் நலன் கருதி, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சிரமமின்றி சென்றுவர ஏதுவாக, போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் சிறப்பு பேருந்து இயக்க விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்காக பிற துறைகளுடன் இணைந்து போக்குவரத்துத் துறை செயல்படும் என்றும் அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.
மறைமலைநகரில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்
இதனிடையே, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையை அடுத்த மறைமலைநகரில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. அங்கு பயணிகளுக்கான நிழற்பந்தல் மற்றும் குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.