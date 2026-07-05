விளம்பர பேனர் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் - அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி வலியுறுத்தல்
பொங்கல் பண்டிகைக்கு வழங்கப்படும் இலவச வேட்டி, சேலைகள் உயர்தரத்தில் அமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : July 5, 2026 at 12:57 PM IST
வேலூர்: தமிழகத்தில் விளம்பர பேனர் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம் கே.வி.குப்பத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் துணி நூல் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி கலந்து கொண்டு, பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினார்.
விழாவில் எளிய மக்களுக்கு இலவச சைக்கிள்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சக்கர நாற்காலிகள், மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் கணினி உபகரணங்கள், விவசாயிகளுக்கு டிராக்டர்கள் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, தமிழகத்தில் விளம்பர பேனர் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “இனிவரும் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் வரவேற்பு பேனர்கள் மற்றும் விளம்பரப் பலகைகள் வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். தமிழகத்தில் விளம்பர பேனர் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.
விளம்பர பேனர்களால் இரண்டு கட்சிகள் அரசியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை தொண்டர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், தமிழக அமைச்சர்கள் தங்களது துறைகளில் மக்களுக்கு பயனளிக்கும் திட்டங்களை முழு அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்த அவர், “மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும், எந்த தடங்கலுக்கும் அஞ்சாமல் செயல்பட வேண்டும் என்று முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி நாங்களும் பணியாற்றி வருகிறோம்.
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அரசுத் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் வெளிப்படைத்தன்மையே அரசின் கொள்கை. எந்தத் திட்டத்திற்காகவும் ஒரு ரூபாய்கூட லஞ்சம் வாங்கப்படாது” என உறுதியளித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசின் இலவச வேட்டி, சேலைத் திட்டம் குறித்து பேசிய அவர், “வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச வேட்டி, சேலைத் திட்டம் மிக உயர்தரத்தில் அமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் எதிர்பார்ப்பதைவிட தரமான வேட்டி, சேலை வழங்க அதிகாரிகள் இரவு, பகலாக உழைத்து வருகின்றனர். பெண்கள் அந்த சேலைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த ஆட்சி உண்மையான மக்களாட்சியை வெளிப்படுத்தும்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இலவச நலத்திட்டங்கள் எந்தவித தடையும் இல்லாமல், லஞ்சமின்றி தகுதியான அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி தமிழகத்தின் முன்மாதிரி மாவட்டமாக மாற்றும் நோக்கில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.