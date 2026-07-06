இதுவரை இல்லாத அளவில் பொங்கலுக்கு தரமான வேட்டி, சேலை வழங்கப்படும் - அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி உறுதி
நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரமும் தொழில் வளர்ச்சியும் மேம்பட இந்த அரசு நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தார்.
Published : July 6, 2026 at 8:54 PM IST
காஞ்சிபுரம்: இத்தனை ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில், இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வழங்கப்படும் வேஷ்டி, சேலைகள், பொதுமக்கள் கேட்டு வாங்கும் அளவுக்கு நல்ல தரத்தோடு இருக்கும் என்று கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி உறுதி அளித்துள்ளார்.
கைத்தறி பட்டுக்குப் பெயர் பெற்ற காஞ்சிபுரத்தில் சுமார் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் உள்ளனர். கைத்தறி நெசவு மூலமாக நெய்யப்படும் பட்டுப் புடவையை வாங்க பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு மக்கள் வருவது வழக்கம்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போலி பட்டுப்புடவை, ஜரிகை விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு சூழ்நிலையால் கைத்தறி பட்டு நெசவுத் தொழில் நலிந்து, நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறிவாகி வருகிறது.
இந்நிலையில், காஞ்சிபுரத்தில் கைத்தறி பட்டு நெசவை மீட்டெடுக்கும் வகையில், காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள கீழ்கதிர்பூர் பகுதியில் உள்ள பட்டுப் பூங்காவில், கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, அதிகாரிகளுடன் வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வில், கைத்தறி நெசவுத் துறை செயலாளர், ஆணையர் மற்றும் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேசுகையில், "போலி பட்டுப்புடவை மற்றும் இடைத்தரகர்களை தடுக்க, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் துறை செயலாளர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
கைத்தறி நெசவாளர்களின் கூலி உயர்வு குறித்து அவர்களிடம் நேரடியாக கேட்டறிந்தேன். அப்போது, சிலர் போதுமானது என்றும், சிலர் தேவை என்றும் கூறுகின்றனர். இதுகுறித்து முழு ஆய்வு நடத்தி முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கைத்தறி துறையில் பட்டு சேலை மட்டுமன்றி, கைத்தறியில் வேறு விதமான பொருள்களை தயாரித்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்வது குறித்து ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. வரும், 2030-இல் தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் ஜவுளி உற்பத்தியில் ஏற்றுமதியில் சிறந்து விளங்குவதற்காக பெரும் பங்காற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவும் கூட்டம் நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பட்டு பூங்காவில், ஜவுளித் துறையுடன் சுற்றுலாத் துறை இணைந்து சுற்றுலா தலமாக மாற்றுவது குறித்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
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நலிந்து வரும் பட்டு கூட்டுறவு சங்கத்தில் உள்ள நெசவாளர்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடைபெற்று வருகிறது. அவர்களின் வாழ்வாதாரம் குறித்து அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்.
கைத்தறி நெசவு தொழிலில் இளைஞர்களை கவரும் வகையில், புதிய தொழிநுட்பங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. நிச்சயம் நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரமும் தொழில் வளர்ச்சியும் மேம்பட இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்.
இத்தனை ஆண்டுகள் இல்லாத அளவில், இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வழங்கப்படும் வேஷ்டி, சேவைகள், பொதுமக்கள் கேட்டு வாங்கும் அளவிற்கு நல்ல தரத்தோடு வழங்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.