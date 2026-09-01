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கைத்தறி அல்லது கதர் ஆடைகளை அணியுங்கள்: பேரவையில் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி வேண்டுகோள்

முதலமைச்சருடன் படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கும் இருந்தது, ஆனால் தற்போது முதல்வருக்கு பின்னால் அமர்ந்துள்ளதால், அவர் திரையில் தெரியும் போதெல்லாம் நானும் கேமராவில் வந்துவிடுகிறேன் என அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி (Tamilnadu Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 10:49 PM IST

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சென்னை: அமைச்சர்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் வாரம் அல்லது மாதத்திற்கு ஒருமுறையாவது, கைத்தறி அல்லது கதர் ஆடைகளை அணிய வேண்டும் என அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத்தில் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்திற்கு அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பதிலுரை வழங்கினார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில்,"இந்த சட்டமன்றத்திற்குள் பார்வையாளராக கூட வர மாட்டேனா என ஏங்கிய காலம் எல்லாம் உண்டு. ஆனால், இன்று அமைச்சராகப் பணியாற்றும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்துள்ளது.

விவசாயிகளுக்கு அடுத்தபடியாக நெசவாளர்களுக்குச் சேவையாற்றும் நல்வாய்ப்பை முதலமைச்சர் வழங்கியுள்ளார். நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த இந்த அரசு உறுதியுடன் செயல்படும்.

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த கைத்தறி நெசவில் இயற்கை சாயங்களைப் பயன்படுத்தி இத்தொழிலை மேலும் உயர்த்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். மானியம் வழங்குவதோடு நிறுத்திவிடாமல், நெசவை லாபகரமான தொழிலாக மாற்றி அவர்களுக்கு நிலையான வருவாயை உருவாக்க இந்த அரசு பாடுபடும். இதற்காக வடிவமைப்பு, இணையவழி விற்பனை மற்றும் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கப்படும்.

பொங்கல் பண்டிகையில் பெண்கள் விரும்பி அணியக்கூடிய ஜரிகைப் பட்டுப்புடவை மற்றும் சலவை செய்யப்பட்ட வேஷ்டி வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு 612 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதில், முதற்கட்டமாக 312 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

தற்போது இயங்கி வரும் 6 கூட்டுறவு நூற்பாலைகளை நவீனமயமாக்க, 12 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2028-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கான வேஷ்டி-சேலை திட்டத்திற்குத் தேவைப்படும் நூல்கள் அனைத்தும் அரசு கூட்டுறவு ஆலைகள் மூலமாகவே உற்பத்தி செய்யப்படும்.

கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தை வெறும் விற்பனை நிலையமாக மட்டுமல்லாமல், நவீன சந்தைக்கு ஏற்ப மாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இளைஞர்களிடம் கைத்தறியைக் கொண்டு சேர்க்க 'வெற்றி தறி நூல் திட்டம்' முதற்கட்டமாகச் சென்னை தி.நகரிலும், தொடர்ந்து கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் விரிவுபடுத்தப்படும். கோ-ஆப்டெக்ஸ் பொருட்கள் இணையதளம் வழியாக விற்பனை செய்யப்படும்.

ஓய்வூதிய பலன்கள் கிடைக்காமல் இருந்த ஊழியர்களுக்கு விரைவில் அவை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பனங்கருப்பட்டி, பதநீர் மற்றும் பனைப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யவும், விவசாயிகள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும் 12 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

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அரசுத் துறைகளுக்குத் தேவையான துணிகள் மற்றும் சீருடைகளைக் கோ-ஆப்டெக்ஸ் மற்றும் கூட்டுறவு நெசவாளர் சங்கங்களிடமிருந்தே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சர்களுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்.

மேலும், நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில், அமைச்சர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் வாரம் அல்லது மாதத்திற்கு ஒருமுறையாவது கைத்தறி அல்லது கதர் ஆடைகளை அணிய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

எங்கள் தலைவரின் (முதலமைச்சர் விஜய்) திரைப்படத்தில், நடிக்க வேண்டும் என அனைவருக்கும் ஆசை இருந்திருக்கும், எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது. ஆனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

இருப்பினும், இன்று பேரவையில் முதலமைச்சருக்கு பின் இருக்கையில் அமர்ந்து, அவர் திரையில் தெரியும் போதெல்லாம் நானும் கேமராவில் தவறாமல் வந்துவிடுகிறேன். சட்டப்பேரவையில் கிடைத்த இடம் எனக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமான இடம். இந்த வாய்ப்பை தந்த முதல்வருக்கு நன்றி. இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு எங்கள் தளபதி பெயர் இல்லாமல் அரசியலே கிடையாது" என கூறினார்.

TAGGED:

MINISTER VIJAY BALAJI
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
TAMILANDU ASSEMBLY
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