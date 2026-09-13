தவறு செய்தவர்கள் தவெகவினராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை - அமைச்சர் விக்னேஷ் 'வார்னிங்'
திண்டுக்கல் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்று வரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளை அமைச்சர் விக்னேஷ் தொடங்கி வைத்தார்.
Published : September 13, 2026 at 12:07 PM IST
திண்டுக்கல்: தவறு யார் செய்திருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், தவெகவினர் பலர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்திற்கு நேற்று (செப்.12) வருகைபுரிந்த மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை அமைச்சர் விக்னேஷ், பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் சின்னாளபட்டியில் நடைபெற்ற சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வளைகாப்பு பெட்டகத்தை வழங்கினார்.
இறுதியாக திண்டுக்கல் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்று வரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளை துவங்கி வைத்து, தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கும் வீராங்கனைகளுக்கு தமிழ்நாடு அணிக்கான சீருடைகளை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “திண்டுக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எனது நோக்கம். ஆத்தூர், நிலக்கோட்டை, வத்தலகுண்டு போன்ற பகுதிகள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது. வளர்ச்சி என்பது தமிழகம் முழுவதும் ஒரே சீராக இருக்க வேண்டும். என்னுடைய நோக்கம் திண்டுக்கல்லில் அடிப்படை விஷயங்களில் இருந்தே மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான்” என்றார்.
உசிலம்பட்டி மக்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதா உள்ளிட்ட கேள்விக்கு, “என்னுடைய துறை சார்ந்த கேள்விகளுக்கு மட்டுமே என்னால் பதிலளிக்க முடியும். தலைமையின் கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக பதில் சொல்ல முடியவில்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து, கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருவதாக எழுப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “த.வெ.க ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவுடன், பகல் 12 மணிக்கு முன்பு இரவு 10 மணிக்கு மேல் விற்கக்கூடாது. அப்படி எங்கு விற்கிறார்களோ அங்கு கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முதல் நாளிலிருந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்.
இவ்வாறான தவறுகள் நடக்கும் பட்சத்தில் எங்களின் பார்வைக்கு கொண்டு வாருங்கள். நாங்கள் மற்ற கட்சியினர் போல, இந்தப் பக்கம் நீ நடத்து, நாங்கள் அந்த பக்கம் நடத்துவோம் என்று சொல்ல மாட்டோம். தவறு செய்யும் அனைவரின் மீதும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்போம்” எனத் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்யும் ஊழியர்கள் மீது மட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. ஏன் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை இல்லை என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீதும், மாவட்ட மேலாளர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதற்கு மேலும் தவறு நடந்தால் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.
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ஆத்தூர், நிலக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் விவசாயத்திற்கு மண் எடுக்கிறோம் என்று கூறி வணிக பயன்பாட்டிற்காக மண் எடுக்கிறார்கள். இது தொடர்பாக தவெக பொறுப்பாளர்கள் 20-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்தியாளர் கூறினார்.
அதற்கு விளக்கமளித்த அவர், “சட்டமன்றத்தில் எங்களுடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் தெளிவாக கூறி இருக்கிறார். தவறு செய்வதில் கட்சியை நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம். எந்த கட்சி செய்தாலும், அது தப்புதான். அது தவெகவாக இருந்தாலும் சரி, திமுக மற்றும் அதிமுகவாக இருந்தாலும் சரி. அதற்கு உதாரணமாக பல பேர் இந்த கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். நாங்கள் திமுக மாதிரி கிடையாது” என்றார்.