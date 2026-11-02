தனியார்மயமாகும் டாஸ்மாக்? - அமைச்சர் விக்னேஷ் கொடுத்த அப்டேட்
டாஸ்மாக் கடையை திறக்காமல் வேலைநிறுத்தம் செய்யும் ஊழியர்கள் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 5:05 PM IST
கோயம்புத்தூர்: டாஸ்மாக்கை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பது குறித்து ஆலோசனை செய்து வருகிறோம் என அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறியுள்ளார்.
கோவையில் உள்ள குறிச்சி குளத்தை. மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "கடந்த திமுக ஆட்சியில் மதுபாட்டில்கள் திரும்ப பெறும் விவகாரத்தில் நடைபெற்ற ஊழலால் தற்போது பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த துறையை சரி செய்ய வேண்டும் என்று தான் என்னிடம் கொடுத்தார்கள். அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
டாஸ்மக்கில் இருந்து விற்பனையாகும் பாட்டில்களில், 50 சதவீத பாட்டில்கள் தான் திரும்ப வருகின்றன. ஆனால் கடந்த ஆட்சியில், 99 சதவீதம் பாட்டில் திரும்ப பெறப்படுவதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
பார்ட்டி பண்டை விட அதிகமான தொகை இதில் சென்றுள்ளது. இந்த பாட்டில் திரும்ப பெறும் விவகாரத்தில் பெரிய முறைகேடு நிகழ்ந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஊழல், இந்த பாட்டில் ஊழல்" என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அமைச்சர் விக்னேஷ், “டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ரூ.14 ஆயிரம் ஆக இருந்த ஊதியத்தை, ரூ.33 ஆயிரம் ஆக உயர்த்தி இருக்கிறோம். வார விடுமுறை, மாதத்தில் 2 நாள் விடுமுறை, சீருடை, பண்டிகை கால முன்பணம், மருத்துவ காப்பீடு என நிறைய செய்திருக்கிறோம்.
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சீருடையை கடையில் இருக்கும்போது அணிந்தால் போதும், இதன் மூலம் யார் ஊழியர் என்பதை அடையாளம் காண உதவும். இந்த துறையை கண்ணியமான துறையாக மாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றோம்.
பாட்டிலை திரும்பப் பெற வாங்கப்படும் 10 ரூபாய் ’MRP’யில் சேர்க்கப்படும். இனி அந்த ’MRP’ மட்டும் தான் வாங்கப்படும்” என கூறினார்.
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் விக்னேஷ், “டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் செய்யாமல் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும். அவர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்ய பெரிய குழு தூண்டுகிறது. டாஸ்மாக் கடையை திறக்காமல் இருக்கும் ஊழியர்கள் மீது அரசு கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கும்.
மேலும் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 960 பேருக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடைகளை அடைக்க வலியுறுத்திய சக ஊழியர்கள் 4 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் டாஸ்மாக்கிற்கு கூடுதலாக தற்காலிக பணியாளர்கள் நியமிக்கபட இருக்கின்றனர். இன்று கடை திறக்கவில்லை எனில், மாற்று பணியாளர்கள் வைத்து கடையை திறப்போம்" என தெரிவித்தார்.
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பார் டெண்டர் குறித்து பேசுகையில், “பார் டெண்டர் வெளியிட்டவுடன், எங்கெல்லாம் பார்கள் இருக்கின்றன என்ற பட்டியல் வெளியிடப்படும். டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை தனியாரிடம் கொடுப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றோம்; அதனை மறுக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் டாஸ்மாக்கை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பது மட்டும் தீர்வாகாது. தீபாவளிக்கு மது விற்பனை இலக்கு எதுவும் நிர்ணயிக்கவில்லை" என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.