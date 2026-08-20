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தமிழகத்தில் மூடப்பட்ட 717 டாஸ்மாக் கடைகள் எவை? முழு பட்டியலை வெளியிட்டார் அமைச்சர் விக்னேஷ்

கடைகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டதால் மீதமுள்ள மதுக்கடைகளில் கூட்டம் அதிகரித்து, பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுவதால், தற்போதைய சூழலில் மதுக்கடைகளை இடமாற்றம் செய்வதே சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் என அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் விக்னேஷ்
அமைச்சர் விக்னேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 10:38 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் மூடப்பட்ட 717 மதுக்கடைகளின் எண்கள் மற்றும் முகவரி தொடர்பான முழுமையான பட்டியலை அமைச்சர் விக்னேஷ் வெளியிட்டார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு அமைந்த உடனேயே, முதலமைச்சர் 717 மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு குறிப்பிட்ட அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டது.

ஆனால், அந்த மதுக்கடைகள் எங்கு அமைந்திருந்தன, எந்தெந்த கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து பொதுமக்களிடையே தொடர்ந்து கேள்விகள் எழுந்து வந்தது. எனவே, 717 மதுக்கடைகளின் எண்கள் மற்றும் அவை அமைந்திருந்த இடங்கள் தொடர்பான முழுமையான விவரங்களை இன்று பட்டியல் மூலம் ஊடகங்களின் வாயிலாக வெளியிடுகிறோம்.

பேருந்து நிலையங்கள், பள்ளிகள், கோயில்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அதிக சிரமம் ஏற்படும் வகையில் அமைந்திருந்த மதுக்கடைகளின் விவரங்களும், அவற்றின் கடை எண்களும் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது.

தவெக பொறுத்தவரை, உண்மைக்கு மாறான செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒருபோதும் கிடையாது. செய்ய முடியாததை ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், " பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வசூலிப்பதைத் தடுக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். இது நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் பிரச்சனை என்றாலும், அரசால் இதைத் தடுக்க முடியாது என்ற எண்ணம் இருக்கக் கூடாது என்பதே அரசின் நோக்கம்.

மூடப்பட்ட 717 கடைகளில் அதிக விற்பனை நடைபெறும் முக்கியமான கடைகளும் இடம்பெற்றுள்ளது. கடைகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டதால் மீதமுள்ள மதுக்கடைகளில் கூட்டம் அதிகரித்து, பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுவதால், தற்போதைய சூழலில் மதுக்கடைகளை இடமாற்றம் செய்வதே சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்.

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மதுபானத் துறையில் எந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கும் ஏகபோக நிலை இருக்கக் கூடாது, அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே அரசின் நிலைப்பாடு. இந்த அரசு யாருடைய மிரட்டலுக்கும், சர்வாதிகாரத்துக்கும் இடமளிக்காது.

ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்பு, அதற்கு எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு எந்த அளவில் உள்ளது என்பது குறித்து ஆராயப்படும். ஆதரவு அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்தத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.

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அமைச்சர் விக்னேஷ்
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