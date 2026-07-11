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தரமற்ற ரேசன் பொருள் குறித்த புகாருக்கு பிரத்யேக வாட்ஸ்ஆப் எண்கள் - அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தகவல்

ஒவ்வொரு மாதமும், இரண்டாவது சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உணவு வழங்கல் துறை சார்பில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற உள்ளது என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்
அமைச்சர் வெங்கடரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 12:09 PM IST

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தேனி: ரேசன் பொருட்கள் கடத்தல் மற்றும் தரம் இல்லாத பொருட்கள் குறித்து பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கும் வகையில், தனித்தனியே வாட்ஸ் ஆப் எண்கள் அடுத்த வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தேனி அருகே பொம்மையகவுண்டன்பட்டியில் உள்ள வீரு சின்னம்மாள் திருக்கோயிலுக்கு உணவு வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தார். அப்போது அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் கும்பம் மரியாதையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வெங்கடரமணன், ”தேனி மாவட்ட எல்லையில் இருந்து கேரளாவிற்கு அரிசி கடத்தல் தொடர்பான புகார் குறித்து ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தேனியில் உள்ள ரேசன் கடைகளில் நல்ல அரிசி கிடைப்பதில்லை என்பது மக்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

ஒவ்வொரு மாதமும், இரண்டாவது சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உணவு வழங்கல் துறை சார்பில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற உள்ளது. அதில் ரேசன் பொருட்கள் மற்றும் அரிசிகள் தரம் குறித்து பொதுமக்கள் புகார்கள் தெரிவிக்கலாம்.

மேலும் ரேசன் அட்டைகளில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை அந்த முகாமில் செய்து கொள்ளலாம். இந்த பகுதியில் குறை தீர்ப்பு முகாமிற்கான ஏற்பாடுகள் எவ்வாறு நடைபெற்று வருகிறது, என்னென்ன ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது, ரேஷன் கடைகளில் அரிசியின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்ய வந்துள்ளோம்.

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மேலும் ரேசன் குடோன்களில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, இனி வரும் காலங்களில் தரமான அரிசி வழங்கப்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ரேசன் பொருட்கள் கடத்தல் மற்றும் தரம் இல்லாத ரேசன் பொருட்கள் குறித்து பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கும் வகையில், தனித்தனியே வாட்ஸ் ஆப் எண்கள் அடுத்த வாரத்தில் வெளியிடப்படும்.

அதே போல் விவசாயிகளிடம் இருந்து தேங்காய்களை நேரடியாக கொள்முதல் செய்து, ரேசன் கடைகளில் தேங்காய் எண்ணெய் விற்பனை செய்வது குறித்து முதலமைச்சரிடம் ஆலோசனை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்

TAGGED:

RATION SUPPLIES ISSUE
RATION SUPPLIES COMPLAINT NUMBER
அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்
ரேஷன் பொருட்கள் கடத்தல்
MINISTER VENKATRAMANAN

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