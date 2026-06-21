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முதல்வர் விஜய் பேசமாட்டார்; அவரது செயலும், கையெழுத்தும் தான் பேசும் - அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் புது விளக்கம்

தமிழகத்தில் ஊழல் ஒழிந்துள்ளது. அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு விஜய்தான் முதலமைச்சராக இருப்பார் என அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பேசினார்.

அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்
அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 11:19 AM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் பேசமாட்டார் அவரது செயலும், கையெழுத்தும் தான் பேசும் என்று அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் 52-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ஆவடி எம்எல்ஏ ரமேஷ் குமார் சார்பில் 3 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு தையல் இயந்திரம், சைக்கிள், டிவி, கேஸ் அடுப்பு, அரிசி உள்ளிட்ட மளிகைப் பொருட்கள், வேஷ்டி புடவை உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரமேஷ் குமார் இருவரும் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்டங்களை வழங்கினர்.

தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், “தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் புரட்சி நடைபெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு புரட்சி நடைபெறும். அப்படிதான் இப்போதும் ஒரு புரட்சி நடந்துள்ளது. தவெக வெற்றி பெற்றதன் மூலம் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒரே பக்கம் வந்துவிட்டன.

அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலமைச்சர் வாய் திறக்கமாட்டாரா என்று சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சியினர் கேட்கிறார்கள். ஆம் அவர் வாய் திறக்கமாட்டார். ஆனால், அவரின் செயல் பேசும், அவரின் ஒரு கையெழுத்து பேசும், தலைவர் பேசமாட்டார் அவரது ஆக்‌ஷன்’தான் பேசும்” என கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், “சாமானியர்களும் அரசியல் பேசும் காலத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர்களை எளிதாக அணுகக் கூடிய நிலையில் அரசு உள்ளது. ஆனால், முந்தைய ஆட்சிக்காலத்தில் அப்படி இல்லை. அரசின் எந்த துறையிலும் ஊழல், லஞ்சம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என வெளிப்படைத் தன்மையுடன் உள்ளது தவெக அரசு.

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உதாரணமாக, RTO-ல் அனைத்திற்கு பணம் வாங்கிக் கொண்டிருந்த நிலையில், இப்போது பணம் வாங்குவதில்லை. அங்கு ஊழல் ஒழிந்துவிட்டது. ரேசன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு குறைகள் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டு, ஜூலை மாதத்திற்குள் வழங்கப்படும்.

முந்தைய ஆட்சியில் நெல் கொள்முதல் செய்யும் இடத்தில் மூட்டைக்கு ரூ.40 கொடுக்க வேண்டிய தேவை தற்போது இல்லை. திமுக ஆட்சியில் அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் இருந்தது. தற்போது எந்த அரசியல் தலையீடும் இல்லாமல், அதிகாரிகள் வேலை செய்கிறார்கள். காவல்துறை சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது.

மேலும், தவெகவில் இருக்கும் 95 சதவீதம் எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர்கள் என யாருக்குநம் வாரிசு கிடையாது. மாவட்டச் செயலாளர்கள் முதல் எம்எல்ஏக்கள் வரை அனைவரும் எளிய முறையில், மக்களுடன் மக்களாக இருந்தவர்கள். முகத்தை பார்த்து யாரும் வாக்களிக்கவில்லை. விஜய்க்காகவும் விசில் சின்னத்திற்காகவும் தான் ஓட்டுப்போட போகிறோம் என மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். அதன்படி தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 25 வருடம் இப்படிதான் இருக்கும். தவெக ஆட்சிதான், முதலமைச்சராக விஜய் தான் இருப்பார்” என்று அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பேசினார்.

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அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்
MINISTER VENKATARAMANAN
CM VIJAY
முதலமைச்சர் விஜய்
MINISTER VENKATARAMANAN ON CM VIJAY

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