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லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் - அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அதிரடி

ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பப்படும் அரிசியின் தரம் மிகச் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். விநியோக பணிகள் எவ்வித தொய்வுமின்றி விரைவாக நடைபெற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

செல்போன் மூலம் விவசாயியை தொடர்பு கொண்டு பேசிய அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
செல்போன் மூலம் விவசாயியை தொடர்பு கொண்டு பேசிய அமைச்சர் வெங்கடரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 9:20 PM IST

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கடலூர்: லஞ்சம் வாங்கிய நெல் கொள்முதல் நிலைய அதிகாரிகளை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நிகழ்விடத்திலேயே சஸ்பெண்ட் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம், வடலூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி ஆகிய பகுதிகளில் உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் இன்று (ஜூலை 19) கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார்.

அந்தவகையில், வடலூர் அருகே உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, அங்கு நெல் விற்க வந்திருந்த விவசாயிகளின் விபரங்களைச் சேகரித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன், திடீரென ஒரு விவசாயியின் மொபைல் எண்ணிற்கு தானே நேரடியாகத் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசினார்.

அமைச்சரின் இந்த திடீர் அழைப்பால் நெல் கொள்முதல் நிலைய ஊழியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மேலும், போனில் பேசிய விவசாயியிடம், "நெல் கொள்முதல் செய்ய உங்களிடம் யாராவது லஞ்சம் கேட்கிறார்களா?" என்று அமைச்சர் நேரடியாகக் கேள்வி எழுப்பினார்.

அமைச்சரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அந்த விவசாயி, "ஆமாம் ஐயா, இங்கு நெல் விற்றுப் பணத்தைப் பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு நெல் மூட்டைக்கும் 50 ரூபாய் முதல் 60 ரூபாய் வரை ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குகிறார்கள்" என்று குமுறலை வெளிப்படுத்தினார்.

விவசாயியின் இந்த லஞ்சப் புகாரை உறுதி செய்த அடுத்த நிமிடமே, லஞ்சம் வாங்கிய நெல் கொள்முதல் நிலைய அதிகாரி உள்ளிட்ட பிற பணியாளர்களை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் (Suspend) செய்யுமாறு துறைசார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பரிந்துரைத்தார். அமைச்சரின் பரிந்துரையை ஏற்று, கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளைச் சஸ்பெண்ட் செய்து உடனடியாக உத்தரவிட்டார்.

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முன்னதாக, மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி அருகே ஆக்கூரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் நவீன அரிசி ஆலையில் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் காலையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்கு அரிசி அரைக்கும் திறன், ஆலையின் தற்போதைய செயல்பாடுகள் மற்றும் பொது விநியோகத் திட்டத்திற்கு அனுப்பப்படும் அரிசியின் தரக் கட்டுப்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் விரிவாகக் கேட்டறிந்தார்.

மேலும், "ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பப்படும் அரிசியின் தரம் மிகச் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். விநியோக பணிகள் எவ்வித தொய்வுமின்றி விரைவாக நடைபெற வேண்டும்" என அவர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

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