சில கட்சியினர் அரிசியை பதுக்குவதே விலை உயர்வுக்கு காரணம் - அமைச்சர் வெங்கடரமணன் குற்றச்சாட்டு
தமிழ்நாட்டில் விளையும் சன்னரக அரிசி, 250 கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலமாக, இன்று முதல் கிலோ ரூ.30-க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 6:33 PM IST
சென்னை: சில கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் அரிசியை பதுக்குவதால்தான், அதன் விலை அதிகரித்துள்ளதாக உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளையும் தேடித்தேடி தரம் கண்டறிந்து, எங்கு விலை குறைவாக உள்ளது, எங்கு அதிகமாக உள்ளது, எங்கு லஞ்சம் உள்ளது என்பதை ஆய்வு செய்து கொள்முதல் செய்து வருகிறோம். ரேஷன் கடை, குடோன், மளிகை கடைகளில் நேரடியாக ஆய்வுக்கு செல்கிறோம்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 2.28 கோடி ரேஷன் அட்டைகளுக்கு உணவுப் பொருள்கள் தடையில்லாமல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 49 அமுதம் அங்காடி, 211 கூட்டுறவு கடைகள் மூலமாக மளிகை பொருட்களை கொடுத்து வருகிறோம். கூட்டுறவு கடைகளில் பொன்னி அரிசி ரூ. 60-க்கு விற்கப்படுகிறது. கூட்டுறவு கடைகளில் துவரம் பருப்பு கிலோ ரூ. 130-க்கு கொடுத்து வருகிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, விலைவாசி உயர்வு குறித்து பேசிய அவர், “கர்நாடக பொன்னி, ஆந்திர பொன்னி அரிசியின் வரத்து குறைவாக உள்ளது. நகர்புறங்களில் பெரும்பாலானவர்கள், இந்த அரிசி வகைகளை வாங்குகிறார்கள். இந்த அரிசி வகைகளின் குறைவால் விலை அதிகரித்துள்ளது.
வெளி மாநிலத்தில் இருந்தும் வரக்கூடிய அரிசியின் விலை அதிகமாக இருப்பதால் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யும் அரிசியையும், ரெட்ஹில்ஸ் போன்ற பகுதியில் உள்ள தனியார் ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் அதிக விலைக்கு விற்கிறார்கள். இதனையடுத்து, வரும் காலங்களில் சன்னரக அரிசியை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கூட்டுறவு அங்காடியில் கிலோ ரூ. 30-க்கு அரிசி விற்பனை
இதனால் தமிழ்நாட்டில் விளையக்கூடிய சன்னரக அரிசியை 250 கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலமாக இன்று முதல் 30 ரூபாய்க்கு விற்க உள்ளோம். பொதுமக்கள் இரண்டு, மூன்று அல்லது ஐந்து கிலோ என தேவைக்கு ஏற்ப வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
கூட்டுறவு கடைகளில் துவரம் பருப்பு ரூ. 140-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், 10 ரூபாய் குறைத்து ரூ. 130-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மற்ற பொருட்களையும் ஆய்வு செய்து வருகிறோம். விலைவாசி அதிகமாக உள்ள பொருட்களின் விலையும் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.
சிலர் அரிசியை பதுக்குகிறார்கள்
அரிசி விலை உயர்வு குறித்து பேசிய அவர், “ சில குறிப்பிட்ட கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அரிசு ஆலை உள்ளது. அவர்கள் அரிசியை பதுக்குகிறார்கள். அதனால்தான் அரிசி விலை அதிகரித்துள்ளது. விலையை குறைப்பதற்கான பணிகளை தொடங்கியுள்ளோம்.
விலைவாசி உயர்வு குறித்து முதலமைச்சரின் மேற்பார்வைக்கு கொண்டு சென்று ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. உணவு பொருட்கள் எங்கேயும் தடை வரக்கூடாது என்று முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தி உள்ளார். அதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் அதிகாரிகளை நியமித்துள்ளோம்.
பதுக்கள் இருந்தால்தான் விலைவாசி உயர்வு இருக்கும். பதுக்களை தடுப்பதற்காக மாவட்டங்களில் குழுவை அமைத்துள்ளோம்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கு வழங்க 2.94 கோடி பாமாயில் கையிருப்பு உள்ளது. யாரெல்லாம் தரமான உணவுப் பொருட்களை கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் இப்போதைய ஆட்சியில் டெண்டர் கொடுக்கப்படுகிறது” என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.