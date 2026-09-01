ரேசன் கடைகளில் 35 ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ வெங்காயம் - அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அறிவிப்பு
நகர்ப்பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலைகள், பிரதான விற்பனை பண்டகசாலைகள், அமுதம் அங்காடிகள் ஆகிய இடங்களிலும் வெங்காயம் 35 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.
Published : September 1, 2026 at 1:36 PM IST
சென்னை: நகர்ப்பகுதிகளில் உள்ள நியாய விலை கடைகளில் 1 கிலோ வெங்காயம் 35 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அறிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை கடந்த ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி பட்ஜெட் கூட்டத் தொடருடன் தொடங்கியது. அதனைத்தொடர்ந்து பல்வேறு துறைக்கான மனியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில் இன்று கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், கதர், கிராமத் தொழில்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகிய துறைகளின் மீதான மானியக் கோரிக்கை விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தை குறைப்பதற்கு அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து உணவுப்பொருள் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பேசினார். அப்போது அவர், ”கடந்த ஜூலை மாதம், அத்யாவசிய பொருட்களின் விலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், ஆய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
ஈரான் போர் காரணமாக வாகன எரிவாயு விலை ஏற்றத்தால், போக்குவரத்து செலவு உயர்வு, அத்யாவசிய பொருட்களான காய்கறிகள், வெங்காயம் போன்றவற்றின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதிக வெங்காய விளைச்சல் அதிகம் நடைபெறும் மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வரத்து குறைந்ததால், வெளிச்சந்தையில் வெங்காயம் கிலோ 56 முதல் 60 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, வெங்காய விலை ஏற்றத்தை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தேசிய வேளாண்மை கூட்டுறவு விற்பனை நிலையம், தேசிய கூட்டுறவு நுகர்வோர் கூட்டமைப்பு மூலமாக முதற்கட்டமாக 1000 மெட்ரிக் டன் வெங்காயம் கொள்முதல் செய்து, பொதுமக்களுக்கு நியாயமாக விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: விரைவில் அறிவிப்பை வெளிடும் முதலமைச்சர் விஜய்! தலைமைச் செயலகத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற முடிவா?
நகர்ப்பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலைகள், பிரதான விற்பனை பண்டகசாலைகள், அமுதம் அங்காடிகள், மற்றும் நியாய விலை கடைகள் மூலமாக ஒரு கிலோ வெங்காயம் 35 ரூபாய்க்கு, விற்பனை செய்ய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ள 80 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் கொண்ட 8,739 நியாய விலை கடைகளில், வரும் 3ஆம் தேதி முதல் 1 கிலோ வெங்காயம் விற்பனை தொடங்கும்" என கூறினார்.