உணவுப் பொருட்களின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்ய AI மூலம் கைப்பேசி செயலி - அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
ரேசன் அட்டை Soft copy இருந்தால் போதும், அதை வைத்து இனி ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை வாங்கலாம் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அறிவித்துள்ளார்.
Published : August 20, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: உணவுப் பொருட்களின் தரத்தினை மதிப்பீடு செய்ய செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அடிப்படையிலான கைப்பேசி செயலி ரூபாய் 1 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் உணவுத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் பகுதிகளில் புதிய நியாய விலை கடைகள் அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதற்கு பதில் அளித்து பேசிய, உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், 39 மாவட்டங்களிலில் தமிழகத்தில் 38,438 ரேஷன் கடைகள் உள்ளது. ரேசன் கடைகளில் பொருட்களை வாங்க அந்த கடைக்கு தான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அருகே உள்ள கடைகளுக்கு போய் பொருட்களை வாங்கலாம். ரேசன் கடை வரை வந்துவிட்டேன், ரேசன் அட்டை இல்லை பொருட்களை வாங்க முடியாது என்று இனி நினைக்க வேண்டாம். ரேசன் அட்டை Soft copy இருந்தால் போதும் அதை வைத்து பொருட்களை வாங்கலாம். ரேசன் அட்டை எண்களை வைத்து, கை ரேகை வைத்து பொருட்களை வாங்கலாம் என்றார். இதைத்தொடர்ந்து அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
தொழிலாளர் ஓய்வறை வசதி ஏற்படுத்த ரூ.1.89 கோடி ஒதுக்கீடு
தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனத்தின் சின்னசேலம், திண்டுக்கல், காரைக்குடி, மானாமதுரை, சேலம் சந்திப்பு, புதுக்கோட்டை, அம்பாசமுத்திரம், பாளையங்கோட்டை மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய சேமிப்பு கிடங்கு வளாகங்களில் சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்களுக்கான ஓய்வறையும், வத்தலகுண்டு சேமிப்பு கிடங்கு வளாகத்தில் கழிவறை வசதியுடன் கூடிய தொழிலாளர் ஓய்வறையும் மற்றும் அரியலூர் சேமிப்பு கிடங்கு வளாகத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணிகளும் ரூபாய் 1 கோடியே 89 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.
15 சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைக்க ரூ.81.60 கோடி ஒதுக்கீடு
இன்றைய தேவை மற்றும் எதிர்கால திட்டமிடல் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு செங்கல்பட்டு, புதுக்கோட்டை, கரூர், கோயம்புத்தூர், தென்காசி, கள்ளக்குறிச்சி, திருநெல்வேலி, நாமக்கல், தஞ்சாவூர், சேலம், கடலூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய 13 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 31000 மெட்ரிக்டன் கொள்ளளவு கொண்ட 15 சேமிப்பு கிடங்குகள், குடிநீர் மற்றும் இதர அடிப்படை வசதிகளுடன் ரூபாய் 81 கோடியே 60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும்.
AI மூலம் கைப்பேசி செயலி அமைக்க ரூ.1 கோடி ஒதுக்கீடு
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக விநியோகச் சங்கிலியிலுள்ள கிடங்குகள் மற்றும் நியாய விலைக் கடைகளில், பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யவுள்ள உணவுப் பொருட்களான அரிசி, கோதுமை, துவரம் பருப்பு, சர்க்கரை மற்றும் இதர பொருட்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்தில் உள்ளதை சரிபார்த்து மதிப்பீடு செய்ய, செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான (AI) கைப்பேசி செயலி ரூபாய், ஒரு கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
புதியதாக 150 நியாய விலைக் கடைகள் பிரித்து அமைக்கப்படும்
1500-க்கும் அதிகமான குடும்ப அட்டைகள் கொண்ட நியாய விலைக் கடைகளில், பொது மக்களின் நலன் கருதியும், சேவைத் தரத்தினை உயர்த்தும் பொருட்டும், அனைவரும் உணவுப் பொருட்களை எளிதாகப் பெறும் வகையிலும், முதற்கட்டமாக 150 எண்ணிக்கையில் புதிய நியாய விலைக் கடைகள் பிரித்து அமைக்கப்படும்.
முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ரேஷன் கடைகளில் FACE AUTHENTICATION
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் கைரேகை மற்றும் கண்கருவிழி சரிபார்ப்பு முறையில், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை முனைப்பியந்திரம் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்ற பயனாளிகளின் கைவிரல் ரேகை, கண்கருவிழி அங்கீகரிப்பதில் நிலவும் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, முதற்கட்டமாக ரூபாய் 59 இலட்சம் செலவில் முக அங்கீகார வசதியுடன் (Face Authentication) கூடிய விற்பனை முனைப்பியந்திரம் (PoS) 150 நியாய விலைக் கடைகளுக்கு வழங்கப்படும்.
புதிய ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு இணையதளம் உருவாக்கப்படும்
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம், உணவுப் பொருள் வழங்கல் ஆணையரகம், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத்துறை ஆகியவற்றிடையே விரிவான தரவு பகிர்வு, நிகழ்நேர கண்காணிப்பு, துறைகளுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பு, வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றை மேம்படுத்த, புதிய ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு இணையதளம் (Unified Monitoring Web Portal) உருவாக்கப்படும்.
- இந்த ஆண்டு முதற்கட்டமாக தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனத்தின் 18 சேமிப்பு கிடங்கு வளாகங்கள், "சிறந்த வளாகம்" என்ற நட்சத்திர மதிப்பீட்டினை அடைய அவற்றின் தரக்குறியீடு உயர்த்தப்படும்.
- தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனத்தின் கிடங்கு பணியாளர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்படும், நவீன கிடங்குகளில் தொழில்நுட்ப முன்னெடுப்புகள் குறித்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி ரூபாய் 5 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வழங்கப்படும்.
- தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனத்தின் 62 கிடங்கு வளாகங்களில் இயற்கை சூழலை பாதுகாக்கவும், பசுமை சூழலை உருவாக்கவும் 5000 மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கப்படும்.
- தலா 250 மெட்ரிக்டன் கொள்ளளவு கொண்ட நிரந்தர கட்டமைப்புடன் சேமிப்பு கிடங்கு, சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி, கழிப்பறை வசதி, ஈரப்பத அளவுமானி, கன்வேயர் பெல்ட் மற்றும் இதர வசதிகளுடன் கூடிய 100 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் ரூபாய் 81 கோடி மதிப்பீட்டில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை மூலம் கட்டப்படும். இதன் மூலம் நிரந்தர கட்டமைப்பு கொண்ட நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 889 ஆக உயர்த்தப்படும்.
- அரவை ஆலைகளிலிருந்து பெறப்படும் கண்டு முதல் அரிசியின் (CMR - Custom Milled Rice) தரம், மூட்டைகளின் தடமறிதல் ஆகியவற்றினை உறுதி செய்யும் வகையில் ஒவ்வொரு அரிசி மூட்டைக்கும் QR Code Tagging முறை அறிமுகம் செய்யப்படும்.
- செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப இருப்பு அடிப்படையிலான தானியங்கி கண்காணிப்பு அமைப்பு (Automatic Stock Monitoring System) ரூபாய் 50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் உள்ளிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.