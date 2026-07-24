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ஆதிதிராவிடர் மாணவர் விடுதியில் குறைகளை சரி செய்யாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை - எச்சரித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு

ஆதிதிராவிடர் மாணவர் விடுதியில் மாணவர்களுடன் தரையில் அமர்ந்து அமைச்சர் வன்னி அரசு குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

தரையில் மாணவர்களுடன் அமர்ந்து குறைகளை கேட்டறிந்த அமைச்சர் வன்னி அரசு
தரையில் மாணவர்களுடன் அமர்ந்து குறைகளை கேட்டறிந்த அமைச்சர் வன்னி அரசு (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 12:40 PM IST

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திருநெல்வேலி: ஆதிதிராவிடர் மாணவர்கள் விடுதியில் உள்ள குறைகளை சரி செய்யாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் வன்னியரசு அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மாணவர்கள் விடுதியில் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) இரவு திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

விடுதியில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம், குடிநீர் வசதி, சுகாதாரம், அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை அமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, மாணவர்களுடன் தரையில் அமர்ந்து கலந்துரையாடிய அமைச்சர், அவர்களிடம் நேரடியாக குறைகளையும், கோரிக்கைகளையும் கேட்டறிந்தார்.

உணவை சாப்பிட்டு ஆய்வு செய்த அமைச்சர்
உணவை சாப்பிட்டு ஆய்வு செய்த அமைச்சர் (ETv Bharat Tamil Nadu)

அப்போது மாணவர்கள், விடுதியில் அசைவ உணவுகள் வழங்கப்படுவதில்லை என்றும், பெரும்பாலும் சைவ உணவுகள் மட்டுமே வழங்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் வன்னி அரசிடம் தெரிவித்தனர். மேலும், விடுதியில் என்னென்ன உணவுகள் வழங்கப்பட உள்ளன என்பது குறித்து முன்கூட்டியே மாணவர்களுக்கு முறையாக தகவல் தெரிவிக்கப்படுவதில்லை என்றும், வழங்கப்படும் உணவின் தரம் திருப்திகரமாக இல்லை என்றும் புகார் தெரிவித்தனர்.

குறிப்பாக, சப்பாத்தி தரமற்ற நிலையில் இருப்பதாகவும், அசைவ உணவில் ஆட்டுக்கறி உள்ளிட்ட உணவுகள் வழங்கப்படுவதில்லை என்றும் தெரிவித்தனர். உடனே சமையல் அறைக்கு சென்று உணவு ஆய்வு செய்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, சாப்பிட்டு பார்த்தார்.

இந்த வளாகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி இளங்கலை மாணவர்கள் மற்றும் முதுகலை மாணவர்கள் என மூன்று பிரிவுகளாக சுமார் 250 மாணவர்கள், தனித்தனியாக மூன்று விடுதிகளில் தங்கியுள்ளனர்.

விடுதி வளாகத்தில் உள்ள நூலகத்தையும் அமைச்சர் வன்னி அரசு பார்வையிட்டார். அப்போது நூலகத்தை சிலர் படுத்து உறங்குவதற்குப் பயன்படுத்துவதாக புகார் தெரிவித்ததால், அதனை அமைச்சர் கண்டித்தார். நூலகம் மாணவர்களின் கல்வி பயன்பாட்டிற்காக மட்டுமே முறையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.

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மேலும், விடுதி வளாகத்தின் உள்ளே ஓடும் கழிவு நீர் ஓடை முறையாக பராமரிக்கப்படாததைக் கண்டித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, சாக்கடை பிரச்சினையை உடனடியாக சரிசெய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்

மாணவர்களுக்கு தரமான உணவு மற்றும் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் முறையாக கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் குறைகளை சரி செய்யாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

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