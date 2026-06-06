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'மரு வைத்துவிட்டு மாறுவேடம் என்பது போல் உள்ளது' - அண்ணாமலையை விமர்சித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு

"இயக்கம் ஆரம்பித்த உடனே பல லட்சம் பேர் இணைந்து விட்டதாக கூறுவது போலியானது. இதுவும் பாஜக-வின் மிஸ்டுகால் திட்டம் தான்" என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு விமர்சித்தார்.

ஆய்விற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் வன்னியரசு
ஆய்விற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 3:37 PM IST

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விழுப்புரம்: திரைப்படங்களில் மரு வைத்துக் கொண்டு மாறுவேடம் என்பார்கள். அப்படி தான் அண்ணாமலையின் இந்த புதிய இயக்கமும் என்று சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு விமர்சனம் செய்தார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு இன்று (ஜூன் 6) திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, மருத்துவமனைக்கு தேவையான உபகரணங்கள் குறித்தும் அவர் மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.

மேலும், நோயாளிகளிடம் மருத்துவமனையில் அளிக்கப்படும் சிகிச்சை மற்றும் குறைபாடுகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். அப்போது குழந்தைகள் வார்டு பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர், அங்கு புதிதாக பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு பிரபாவதி என பெயர் சூட்டினார்.

இதையடுத்து அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் அண்ணாமலை புதிதாக இயக்கம் தொடங்கியது குறித்து கேள்வி எழுப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "திரைப்படங்களில் மரு வைத்துக் கொண்டு மாறுவேடம் என்பார்கள். அப்படி தான் அண்ணாமலையின் இந்த புதிய இயக்கம் உள்ளது.

ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக பெயரில் மக்களிடம் சென்றால் வாக்கு கிடைக்காது என்பதால், அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார். பாஜக தலைமையின் ஆசியுடன் அவர் தன்னுடைய புதிய இயக்கத்தை தொடங்கி உள்ளார். ஆகையால், தமிழ்நாட்டு மக்களும், இளைஞர்களும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இயக்கம் ஆரம்பித்த உடனே பல லட்சம் பேர் இணைந்து விட்டதாக கூறுவது போலியானது. பாஜக-வின் மிஸ்டுகால் திட்டம் தான் இதுவும்" என விமர்சித்தார்.

முன்னதாக பேசிய அவர், "மூன்று நாட்கள் திண்டிவனம் தொகுதியில் தங்கி மக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தேன். திண்டிவனம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையை பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையாக மாற்றிட கோரிக்கை வந்துள்ளது. இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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சமூக நீதித் துறைக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி மற்ற துறைகளுக்கு மாற்றப்படுவதாக கூறப்படுவது பொய்யான குற்றச்சாட்டு. துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்பே இதை நான் அறிந்தேன். இம் முறை கூடுதல் நிதியை இந்த துறைக்கு கேட்க உள்ளோம். பழங்குடியினர் மற்றும் ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கான தேவைகளை கூடுதல் நிதியின் வாயிலாக பூர்த்தி செய்வோம். மேலும், தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான விடுதிகளிலும் தேவையான வசதிகள் செய்து தரப்படும்.

அம்பேத்கர் அயலக மாணவர் திட்டத்தின் கீழ், கூடுதல் கட்டண உதவி மாணவர்கள் கோருவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது. கடந்த முறை 216 விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பெறப்பட்டன. இந்த முறை விண்ணப்பம் செய்த அனைவருக்கும் நிதி கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்றார்.

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அமைச்சர் வன்னியரசு திண்டிவனம்
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