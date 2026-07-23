" 'ஜனநாயகன்' இன்னும் பார்க்கலில்லை... படம் பார்த்த அமைச்சர்களிடம் அதை பற்றி கேளுங்கள்" அமைச்சர் வன்னி அரசு காட்டம்
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி எப்போதும் போராட்டக் களத்தில் இருக்கும் பேரியக்கம் என அமைச்சர் வன்னியரசு கூறியுள்ளார்.
Published : July 23, 2026 at 6:08 PM IST
திருநெல்வேலி: மக்கள் பிரச்சனையை விட்டுவிட்டு திரையரங்கில் படம் பார்த்தார்கள் என அமைச்சர்கள் மீது குற்றச்சாட்டை எழுப்பினால், அதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களிடமே கேளுங்கள் என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறியுள்ளார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளரும், சமூகக நீதித்துறை அமைச்சருமான வன்னியரசு திருநெல்வேலி மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் 27 ஆவது நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் இன்று கலந்து கொண்டு தாமிரபரணி ஆற்றில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ''மாஞ்சோலை தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளர்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் என்னை சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தனர்.அவற்றை கட்சித் தலைமையின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளோம். தற்போது அந்த கோரிக்கைகள் தமிழக முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன. அவை விரைவில் நிறைவேறும் என்று நம்புகிறோம்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி அனைத்து ஜனநாயகக் கட்சிகளுடனும் நட்புறவுடன் செயல்படுகிறது. ஆனால், பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ்., சங் பரிவார் அமைப்புகளுடன் கொள்கை முரண்பாடு கொண்டுள்ளது. யாரிடமும் வெறுப்பு அரசியலை முன்னெடுப்பதில்லை. சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயணித்து வருகிறோம்.
எங்கள் மீது கற்கள் எறியப்பட்டாலும், நாங்கள் பூக்களைத் தான் தூவியுள்ளோம். எங்கள் மீது எந்த அவதூறு பரப்பப்பட்டாலும், பாஜக எதிர்ப்பு என்ற அடிப்படையில்தான் கூட்டணி அமைய வேண்டும் என்று எங்கள் தலைவர் திருமாவளவன் பலமுறை கூறியுள்ளார். திமுக கூட்டணியிலும் அதே நிலைப்பாட்டில்தான் இருந்தோம்.
காவல் சித்திரவதைக்கு எதிராக தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இருந்து வருகிறது. காவல் சித்திரவதை மற்றும் கொடுமைகளில் ஈடுபடும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. குற்றவாளிகளை பாதுகாக்கும் அரசு இது அல்ல. குற்றவாளி யாராக இருந்தாலும், எவ்வளவு உயர்ந்த அதிகாரியாக இருந்தாலும் தண்டனை உறுதி என முதலமைச்சர் காவல்துறை அதிகாரிகள் கூட்டத்திலேயே எச்சரித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு. நாடாளுமன்றம் முதல் மக்கள் மன்றம் வரை இதற்காக தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். வரும் 27-ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரி போராட்டம் நடைபெறும் என்று கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்" என்று வன்னி அரசு கூறினார்.
அவரிடம் ஜனநாயகன் திரைப்படம் பார்த்தீர்களா என்றும், இத்திரைப்படத்தை பார்க்க சென்ற அமைச்சர்கள் குறித்தும் வன்னி அரசிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, " 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை நான் இன்னும் பார்க்கவில்லை. சினிமா பார்க்கும் அமைச்சர்கள் குறித்து அவர்களிடமே கேளுங்கள்'' என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலளித்தார்.