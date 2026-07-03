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பொறுப்பு ஆளுநருக்கு 'பொறுப்பு' வேண்டாமா? வைகை குறித்த பேச்சுக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலடி

ஆளுநர் மாளிகை நேரடியாக தலையிடும் என்று கூறுவதன் நோக்கம் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கல்ல, மாறாக ஓர் இணையாட்சி நிர்வாகத்தை உருவாக்கவே என எம்.பி சு.வெங்கடேசன் சாடியுள்ளார்.

சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு
சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 12:13 PM IST

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சென்னை: பொறுப்பு ஆளுநருக்கு 'பொறுப்பு' வேண்டாமா என வைகை ஆறு குறித்த ஆளுநரின் பேச்சுக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நேற்று மதுரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், வைகை ஆற்றைக் கடக்கும் போது, ஆற்றில் நீர் இல்லாததைக் கண்டு வேதனையடைந்ததாகவும், ஆற்றை சீரமைக்காவிட்டால், ஆளுநர் மாளிகையே களமிறங்கும் என பேசினார்.

ஆளுநரின் இந்த பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு மற்றும் மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் கடுமையான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியதுடன், ஆளுநருக்கு பதிலடி அளிக்கும் வகையில் பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைத்துள்ளனர்.

அமைச்சர் வன்னி அரசு

இது குறித்து தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அமைச்சர் வன்னி அரசு, “பொறுப்பு ஆளுநருக்கு பொறுப்பு இருக்க வேண்டாமா? என்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேள்வி எழுப்பும்படி அவரது செயல்பாடுகள் அமைந்துள்ளன.

மும்மொழி கொள்கை எனும் பெயரில் இந்தி திணிப்பு, பட்டியலின மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக மாணவர்களின் கல்வியை சீர்குலைக்கும் குலக்கல்வியான சனாதன கருத்தியலை கொண்ட புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றால் தான், ஒருங்கிணைந்த கல்வி திட்டத்தின் கீழ் நிலுவையில் உள்ள ரூ.3,284 கோடி நிதியை வழங்குவோம் என்று ஒன்றிய அரசு சொல்லி வருகிறது.

இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக, கூட்டாட்சி தத்துவத்தை ஒழிக்கும் வேலையில் ஒன்றிய அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு கொண்ட பொறுப்பு ஆளுநர் இது குறித்து வாய் திறப்பாரா?

தமிழ்நாட்டின் நீர் ஆதாரமான காவிரி ஆற்றை தடுத்து நிறுத்தி, எமது உரிமையை பறிக்கும் வகையில் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம் என்று கர்நாடக அரசு சொல்லி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் இசைவு இல்லாமல், கடும் எதிர்ப்பை மீறி மேகதாது அணை திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க கர்நாடகாவுக்கு ஒன்றிய அரசு அனுமதி அளித்தது. தமிழ்நாட்டை பாலைவனமாக்கும் இத்திட்டத்தை எதிர்த்து பொறுப்பு ஆளுநர் வாய் திறப்பாரா?

தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதார கோரிக்கைகள் குறித்து எதுவும் பேசாத ஆளுநர் அர்லேகர், அவருக்கு முன்பு இருந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி போலவே தமிழர்களுக்கு தொடர்பில்லாத, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்.

கடந்த ஜூலை 1 ஆம் தேதி தான் டெல்லியில் ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை ஆளுநர் அர்லேகர் சந்தித்தார். அப்போது தமிழ்நாட்டின் நலன்கள் குறித்து உள்துறை அமைச்சருக்கு ஏதேனும் கோரிக்கை வைத்தாரா? அல்லது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமாக செயல்பட வேண்டும் என 'ஆலோசனை' பெற்று வந்தாரா? என்று கேள்வி எழுகிறது.

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2014-ல் ஒன்றிய பாஜக ஆட்சி அமைந்ததும், தூய்மை கங்கை திட்டத்தை கொண்டு வந்தனர். நீர்வளத்துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் கீழ் 2014 முதல் 2026 வரை செலவிடப்பட்ட மொத்த தொகை 26,824.86 கோடி ரூபாயாகும். 26 ஆயிரம் கோடியை கொட்டிய பின்பும் கங்கை ஆற்றின் நிலை என்ன? மனித பிணங்களும், ஆலை கழிவுகளும் தானே அதன் அடையாளமாக இன்றும் உள்ளன. இது குறித்து வாய் திறப்பாரா பொறுப்பு ஆளுநர்?” என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

காவிரி உரிமையை பாதுகாப்பது, வைகையை மீட்பது, தாமிரபரணியை போற்றுவது ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு அரசு பார்த்துக்கொள்ளும் என்றும், தமிழ்நாட்டின் இறையாண்மைக்குள் - நிர்வாகத்துக்குள் ஆளுநர் தலையிடுவதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அமைச்சர் வன்னி அரசு காட்டமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சு.வெங்கடேசன் எம்பி கண்டனம்

இது குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் தனது முகநூல் பதிவில், “ஆளுநர் அவர்களே, கடந்த வாரம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றச் சென்ற போது, கூவம் ஆற்றைக் கடந்து தானே சென்றீர்கள்? அங்கே ஆற்று நீர் தெள்ளத்தெளிவாகவா ஓடிக்கொண்டிருந்தது? அங்கு ஆளுநர் மாளிகை களத்தில் இறங்க வேண்டிய தேவை ஏதும் ஏற்படவில்லையா?

ஆளுநர் மாளிகை நேரடியாகத் தலையிடும் என்று நீங்கள் கூறுவதன் நோக்கம் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கல்ல, மாறாக ஓர் இணையாட்சி நிர்வாகத்தை உருவாக்கவே. ஆளுநர்களின் அரசியல் நோக்கங்களை முறியடித்த வரலாறு கொண்டது தான் தமிழ்நாடு” என பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன்

மேலும், ஆளுநர் நடத்திய ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அக் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் இன்று விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் நேற்று (02.07.2026) காலை மதுரையில் மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகர காவல் ஆணையர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளை அழைத்து ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார்.

இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அரசுத் திட்டங்கள் அமலாக்கம் பற்றி மட்டும் அல்லாமல், சட்டம் ஒழுங்கு, போதைப் பொருள் ஒழிப்பு, பொது சுகாதாரம், நீர்நிலைகள் பராமரிப்பு குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளார். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் இந்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகரின் இந்த நடவடிக்கை அரசியலமைப்பு அதிகாரத்தை அத்துமீறிய செயலாகும்.

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியின் கீழ் அரசிடம், ஆளுநர் தனக்கு வேண்டிய விவரங்களை கேட்டுப் பெற கடமைப்பட்டவர். இதனைத் தவிர்த்து அரசு நிர்வாகத்தில் நேரடியாக தலையிடுவது, மக்களாட்சி முறைமையை தகர்க்கும் செயலாகும். இத்தகைய செயலில் ஈடுபடும் ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகரின் அதிகார அத்துமீறலை இந்தியக் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு வன்மையாகக் கண்டிப்பதுடன், ஆளுநர் அத்துமீறல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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MINISTER VANNI ARASU
SU VENKATESAN
ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர்
வைகை ஆறு விவகாரம்
MINISTER VANNI ARASU SLAMS GOVERNOR

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