‘தந்தை கருணாநிதி இயற்றிய சட்டத்தை மகன் மு.க. ஸ்டாலின் மதிக்க வேண்டும்’ - அமைச்சர் வன்னி அரசு அறிவுரை
கவின் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் பெற்றோர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 7:56 AM IST
தூத்துக்குடி: உருவ கேலி செய்யக்கூடாது என்று கருணாநிதி இயற்றிய சட்டத்தை முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மதிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு அறிவுரைத்துள்ளார்.
கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நெல்லையில் ஐ.டி. ஊழியர் கவின் ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சுர்ஜித்தின் பெற்றோர்களான சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி ஆகியோர் மீது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த குற்றப்பத்திரிக்கையை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது. இதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யவேண்டும் என்று கவினின் பெற்றோர் ஏரல் அருகே உள்ள ஆறுமுகமங்கலத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கவின் கொலை வழக்கில் அரசு தரப்பில் மேல்முறையீடு
இந்த நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் கவினின் பெற்றோர்களை சந்திப்பதற்காக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையம் வருகை தந்தார்.
பின்னர், தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறியபோது, “ஆணவ படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து படுகொலையாளர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று குரல் எழுப்பிய இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கம்.
சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் ஆவதற்கு முன்பே போராட்ட களத்திற்கு வந்தவன் நான். கவின் கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட சுர்ஜித்தின் தந்தை, தாய் விடுவிக்கப்பட்டு இருப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. இந்த தீர்ப்பு நீதிக்கு முரணானது என திருமாவளவன் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேல்முறையீடு செய்வதற்கு அனைத்து வேலையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கவினின் தாயாரிடம் செல்போன் மூலம் உரையாடினார். இந்த வழக்கில் இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது” என்று கூறினார்.
மு.க. ஸ்டாலின் பின்பற்ற வேண்டும்
தொடர்ந்து, முன்னாள் முதலமைச்சரும், தி.மு.க தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தாராபுரம் சட்டமன்ற வேட்பாளர் சத்தியபாமாவின் உடல் மொழி குறித்து பேசியதற்கு சர்ச்சைகள் கிளம்பியிப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “பொதுவெளியில் பெண்கள் பற்றி கேலி செய்யக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. 1998 இல் இயற்றப்பட்ட சட்டம். அந்த சட்டத்தை இயற்றியவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி.
தந்தையின் சட்டத்தை மகன் மதிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களின் பார்வை. பொது வாழ்க்கைக்கு பெண்கள் வருவது அரிது; கேலி கிண்டல் பேசினால் வரமாட்டார்கள். அதுவும் தலித் பெண்கள் வருவது அரிது. சத்தியபாமா போன்றவர்கள் பொது வாழ்க்கையில் நாம் ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது.
பொறுப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஆணாதிக்க சமூகத்தில் பெண்களை எப்படி நடத்துவது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். சமூகநீதி, சமத்துவம் கொள்கை அடங்கிய திமுக போன்ற பேரியக்கம் இது மாதிரி உருவக்கேலி செய்யக்கூடாது என்பது தான் என்னுடைய பார்வை” என்று தெரிவித்தார்.
சமூக நீதி விடுதியில் மாட்டு இறைச்சி
சமூக நீதி விடுதியில் மாட்டு இறைச்சி போடப்படுவது பாதுகாப்பு இல்லை. காய்கறி சாப்பாடு தான் சரி என்று பா.ம.க தருமபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, “வட மாநிலங்களில் ஒரு உணவு, தென் மாநிலங்களில் ஒரு உணவு என்று இருக்கிறது.
உணவு மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் செய்கின்றோம். மேலும், மாணவர்கள் கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் சிக்கன், மட்டன் கொடுக்கப்படுகிறது. சிறையில் சைவம் தான் போட்டார்கள். சிறை கைதிகள் கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் அசைவ உணவு கொடுக்கப்பட்டது.
கல்வி, முன்னேற்றம் இதில் தான் அரசு கவனம் செலுத்தும். தயிர் சாதம் தான் சாப்பிட வேண்டும் என்று கூறினால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியுமா? உணவில் அரசியல் செய்வது அநாகரீகம்; அருவருப்பின் உச்சம்.
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மாட்டு இறைச்சியின் பின்னால் இருப்பது சனாதான அரசியல். மாடு தெய்வம் என்பது ஆர்.எஸ்.எஸ்., சங்பரிவார் அமைப்புகளின் அரசியல். இதே போன்று தான் இந்து முன்னணி போன்ற பல அமைப்புகள் தமிழ்நாட்டில் செய்து வருகிறது. மாட்டுக்கறி மூலமாக உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு நபர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார். அடித்துக் கொன்றது ஆர்.எஸ்.எஸ் கும்பல்” என்றார்.
போதைப்பொருளை கட்டுபடுத்த நடவடிக்கை
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் அதிகமாக இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, “போதைப்பொருளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தனியாக குழு உருவாக்கி இருப்பதாக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் மாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கான வழிவகைகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்த அளவில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு உருவாகுவதற்கு கம்யூனிஸ்டுகள் காரணம். எனவே, அவர்கள் சொல்கின்ற ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை அரசு ஏற்றுக்கொண்டு, பல சட்ட திட்டங்கள் திருத்தப்பட்டிருக்கிறது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் பல குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பும் போதும், பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியதுதான்.
இதுவரை 717 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டு இருக்கிறது. பள்ளி, கல்லூரி, கோயில்கள், கடைகள் அருகே மதுபான கடை இருந்தால் மூடப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கடைகள் இருந்தால் அரசிற்கு பொதுமக்கள் தெரியப்படுத்தலாம்” என்று தெரிவித்தார்.