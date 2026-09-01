பழங்குடியின மக்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்க அரசு தீவிரம் - அமைச்சர் வன்னி அரசு பேரவையில் தகவல்
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் கிராமங்களை தத்தெடுத்ததாக கூறும் ஆட்சியாளர்களுக்கு, அது எந்த லட்சணத்தில் உள்ளது என்பதைத்தான், நான் பேரவையில் பதிவு செய்ய விழைகிறேன் என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறியுள்ளார்.
Published : September 1, 2026 at 6:28 PM IST
சென்னை: பழங்குடியின மக்களுக்கான சாதிச் சான்றிதழ்கள் வழங்குவதில் அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என சட்டப்பேரவையில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்துப் பேசிய சமூகநீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, பழங்குடியின மக்களுக்குச் சாதிச் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் விவகாரத்தில் அரசு மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடியின மக்களுக்குச் சாதிச் சான்றிதழ்கள் கிடைக்கவில்லை என உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் கோரிக்கை எழுப்பியுள்ளனர்.
நான் அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றவுடன், ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மற்றும் கல்வராயன் மலைப் பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடியின மக்களை நேரில் சென்று சந்தித்து ஆய்வு மேற்கொண்டேன். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 37 வகையான பழங்குடியின சமுதாயங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 2024 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட சமூக பொருளாதார ஆய்வின்படி (Social Economic Survey), தமிழகத்தில் 37 பழங்குடியின சமூகங்களைச் சேர்ந்த 2,43,840 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.
இதில் 2,43,840 பழங்குடியின குடும்பங்களில், ஏற்கனவே 1,88,522 குடும்பங்களுக்குச் சாதிச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் 38 மாவட்டங்களில் 5 நாட்கள் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 5,276 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 6 மாதங்களில் விண்ணப்பிக்கப்பட்ட 10,848 விண்ணப்பங்களில், 7,454 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச் சாதிச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் விண்ணப்பங்களில் சுமார் 19% (2,100 விண்ணப்பங்கள்) நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அவ்வாறு விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டால், மனுதாரர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முறையீடு செய்து சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் பழங்குடியின மக்களுக்குக் காலதாமதமின்றிச் சான்றிதழ்கள் கிடைக்க அரசு தொடர்ந்து சிறப்பு முகாம்களை நடத்தி வருகிறது.
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நான் வன்னியரசு மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு அரசுக்கு எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய 'வன்னியரசு' என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் சொல்லும் செய்திகளை திரித்து திரிபுவாதம் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கும் சாலையில்லாத கிராமங்கள் உள்ளன. அங்கே பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கிறார்கள். முந்தைய ஆட்சியில் கிராமங்களை தத்தெடுத்ததாக கூறும் ஆட்சியாளர்களுக்கு, அது எந்த லட்சணத்தில் உள்ளது என்பதைத்தான் பேரவையில் பதிவு செய்ய விழைகிறேன். உடைத்து பேசுவோம்; நான் பழங்குடியின மக்களின் வலியை பற்றியும் தேவைகளை பற்றியும் பேசி வருகிறேன்" என்ற வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.