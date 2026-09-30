ETV Bharat / state

விடுதி மாணவர்கள் உணவு விஷயத்தில் யாரேனும் கை வைத்தால்... அமைச்சர் வன்னி அரசு கடும் எச்சரிக்கை

"அம்பேத்கர் புகைப்படத்தை வெறும் படமாக பார்க்கக் கூடாது. அது ஒரு கோட்பாடு" என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் வன்னி அரசு
அமைச்சர் வன்னி அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சமூக நீதி விடுதிகளில் மாணவர்களின் உணவு நிதி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த விஷயத்தில் யாரேனும் முறைகேடு செய்தால் மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னை பெரியமேடு மாநகராட்சி கட்டட வளாகத்தில் உள்ள அம்மா மாளிகையில் 'பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாலின நீதி' மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டார்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின் அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "பெண்கள் மீதான அடக்குமுறை மற்றும் பாலின பாகுபாட்டை தடுப்பதற்கு விரிவான விழிப்புணர்வு பரப்புரைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

முதலமைச்சரால் முன்னெடுக்கப்படும் 'சிங்கப்பெண்' திட்டங்களின் கீழ், மகளிர் விழிப்புணர்வுக்காக 11 முக்கிய தீர்மானங்கள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. இவற்றை நடைமுறைப்படுத்த முழு முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். இது தொடர்பாக முதலமைச்சரின் பார்வைக்கு கொண்டு செல்வேன்" என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.

அமைச்சரவையில் மாற்றமா?

தொடர்ந்து, இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு அமைச்சரவையில் மாற்றம் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகிறதே என நிருபர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "எல்லாமே முதல்வர் எடுக்கக் கூடிய முடிவு தான். இந்த அமைச்சரவையில் ஒரு கூட்டணியாக நாங்கள் சேர்ந்திருக்கிறோம். அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்து எனக்கு எதுவும் தெரியாது" என அவர் பதிலளித்தார்.

இதையும் படிங்க: 6 மாசமா ரேஷன் வாங்கலயா; நாளை முதல் குடும்ப அட்டைகள் முடக்கம் - என்ன செய்வது?

தங்க மோதிரம் திட்டம் பிற்போக்கானதா?

'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம் பிற்போக்கானது என பரலவமாக விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறதே என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "கிராமப்புறங்களில் இன்னமும் ஒரு பொட்டு தங்கம் கூட இல்லாத ஏழை எளிய குடும்பங்கள் பல உள்ளன. இத்திட்டம் பிற்போக்கானது அல்ல; மாறாக பொருளாதாரரீதியாக அந்த குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆகும்" எனக் கூறினார்.

'அம்பேத்கர் புகைப்படம் வெறும் படமாக பார்க்கக் கூடாது'

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றத்தில் அம்பேத்கர் படம் இடமாற்றப்பட்டது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "அம்பேத்கர் ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்திற்கு மட்டும் உரியவர் அல்லர். அவர் இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுமைக்கும் பொதுவான தலைவர். இன்றைக்கு யார் போராட்டம் நடத்தினாலும் அம்பேத்கர் புகைப்படம் இல்லாமல் போராட்டம் நடைபெறுவதில்லை.

அம்பேத்கர் இயற்றிய அரசியலமைப்புச் சட்டம் தான், நமது நாட்டின் சமத்துவத்தையும், சமூக நீதியையும் பாதுகாக்கும் நடுநாயகமாக விளங்குகிறது. அவரது கோட்பாடுகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும். அம்பேத்கர் புகைப்படத்தை வெறும் படமாக பார்க்க கூடாது. அது ஒரு கோட்பாடு" என்றார்.

உணவு விஷயத்தில் கை வைத்தால்...

மாணவர் விடுதிகளில் உணவுத் தரம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து எழும் புகார்கள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "கடந்த காலத்தை விட இந்த முறை எங்களுடைய துறையை அனைவரும் கவனித்து வருகின்றனர். மாணவர் நலனில் அரசு மிகுந்த அக்கறை கொண்டுள்ளது. விடுதி மாணவர்களுக்கான உணவு நிதியை பள்ளிகளுக்கு ரூ.1,400-லிருந்து ரூ.1,800 ஆகவும், கல்லூரிகளுக்கு ரூ.1,500-லிருந்து ரூ.2,000 ஆகவும் உயர்த்தியுள்ளோம்.

மாணவர்கள் உணவு விஷயத்தில் யாரும் கை வைக்கக் கூடாது. மாணவர் நலனில் அலட்சியமாக செயல்படும் விடுதி காப்பாளர்கள் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

வன்னி அரசு
விடுதி மாணவர்கள்
உணவு
அம்பேத்கர்
VANNI ARASU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.