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பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆணவக்கொலை தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு: அமைச்சர் வன்னி அரசு தகவல்

பாட்ஷா குழு அறிக்கை வெளியான பிறகு, ஆணவப்படுகொலையை தடுக்க தனிச்சட்டம் இயற்றுவது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு செய்வார் என அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறினார்.

அமைச்சர் வன்னி அரசு
அமைச்சர் வன்னி அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 8:08 PM IST

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சென்னை: ஆணவக்கொலையில் ஈடுபடுவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "ஆணவப்படுகொலைகள் தொடர்பாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பாட்ஷா தலைமையிலான குழு அறிக்கை தயாரித்து வருகிறது. இந்த அறிக்கை தயாரானதும், அதனை பரிசீலிதத்து ஆணவப் படுகொலைகளுக்கு எதிரான தனிச்சட்டம் இயற்றுவது குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முடிவு செய்வார்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஆணவப் படுகொலையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது எவ்வித தயவு தாட்சண்யமும் இன்றி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரிலேயே இதுதொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும். ஆணவப்படுகொலைகளை தடுப்பது அனைவருக்கும் உள்ள கூட்டுப் பொறுப்பு" என்றார்.

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மேலும், "எம்.சி. ராஜா விடுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை விடுதிகளிலும் மாணவர்களுக்கு சத்தான உணவு வழங்குவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை விடுதிகளில் தங்கியுள்ள மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சுழற்சி முறையில் மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதேபோல, ஆதிதிராவிடர் அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை பள்ளி மேலாண்மைக் குழுக்கள் மூலம் நிரப்பும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது" என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.

அவரை தொடர்ந்து, சமூக நீதித்துறை செயலாளர் சுப்பையன் கூறுகையில், "ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ. 3,900 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையை பொறுத்தவரை 60 சதவீதம் மத்திய அரசின் பங்களிப்பாகவும், 40 சதவீதம் மாநில அரசின் பங்களிப்பாகவும் உள்ளது. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்காக மத்திய அரசு அனுப்பும் எந்த நிதியும் திருப்பி அனுப்பப்படவில்லை. நிதி முறையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒரு துறைக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதியை வேறு துறைக்கு எடுத்துச் சென்று செலவு செய்ய முடியாது" என விளக்கம் அளித்தார்.

TAGGED:

ஆணவக்கொலை
அமைச்சர் வன்னியரசு
பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்
HONOUR KILLING ACT

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