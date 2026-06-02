ஆணவப் படுகொலைகளை தடுக்க விரைவில் தனிச்சட்டம்: அமைச்சர் வன்னி அரசு
Published : June 2, 2026 at 9:51 AM IST
திருநெல்வேலி: ஆணவப் படுகொலைகளை தடுப்பதற்காக வரும் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் தனிச்சட்டம் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சமூக நீதி மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறியுள்ளார்.
மானூர் அருகே உள்ள தெற்குப்பட்டியிலும், தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே நெட்டூர் பகுதியிலும் சாலையில் சென்றவர்கள் மற்றும் திருமண வீட்டில் இருந்தவர்களை ஒரு கும்பல் சரமாரியாக வெட்டி காயப்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர்களை அமைச்சர் வன்னி அரசு நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக மாவட்ட காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளிடமும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வரிடமும் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, “சாலையில் சென்றவர்களை சரமாரியாக வெட்டி காயப்படுத்திய சம்பவம் மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது. பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளோம். அவர்களின் வலியும், வேதனையும் எங்களுக்கு புரிகிறது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனி நடைபெறக் கூடாது. திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி மாவட்டங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என ஏற்கனவே வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
அதேபோல் காவல்துறையினரிடமும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலானோர் வேலைக்குச் சென்று திரும்பிய இளைஞர்கள். அவர்களிடம் அச்சமும், பாதுகாப்பின்மையும் நிலவுகிறது. அதனையும் காவல்துறையினரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளோம். ஆலங்குளம் அருகே நெட்டூரில் புறக்காவல் நிலையம் அமைக்கவும், துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்களை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பக்கம் நிற்பது தான் இந்த அரசின் நிலைப்பாடு. அந்த வகையில், இந்த விவகாரத்தில் எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாதிக்கப்பட்ட ராம்குமார் குடும்பத்திற்கு முதல் தவணையாக ரூ.1.35 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவத்தில்பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சிலர் மாற்றுச் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், சட்ட விதிகளின்படி உடனடி நிவாரணம் வழங்குவதில் சிக்கல் உள்ளது. இருப்பினும், முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து அவர்களுக்கும் தேவையான நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி மாவட்டங்களை வன்கொடுமை பாதிப்பு மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும்.
சிங்கப்பெண் படை போன்று, வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக தனிப்படை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் ஏற்கனவே முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முதலமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும்.
கோயில்கள், பள்ளிகளுக்கு அருகில் உள்ள மதுபானக் கடைகள் அகற்றப்பட்டதைப் போல, வன்கொடுமை பிரச்சனைகள் அதிகம் நிகழும் பகுதிகளில் உள்ள மதுபானக் கடைகளை அகற்றுவது குறித்தும் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், ஆணவப் படுகொலைகளை தடுக்க தனிச் சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என நான் கோரிக்கை வைத்திருந்தேன்.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார். மேலும், நீதியரசர் கே.என்.பாஷா குழு அளித்துள்ள அறிக்கையையும் அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. வரும் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரிலேயே ஆணவப் படுகொலை தடுப்புச் சட்டம் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.