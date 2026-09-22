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பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பது தொடர்பான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் - அமைச்சர் வன்னி அரசு

உணவு திட்டத்தில் மாட்டிறைச்சி சேர்க்க வேண்டும் என சில மாணவர்களின் கோரிக்கை குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் வன்னி அரசு பேட்டி
அமைச்சர் வன்னி அரசு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 12:15 PM IST

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சென்னை: பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பதற்காக ஆணையம் விரைவில் அமைக்கப்படும் என்றும், நிலங்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி. ராஜா விடுதியில் உணவு முறையாக வழங்கப்படவில்லை என மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்த நிலையில், சமூக நீதி துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு அங்கு திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். ஆய்வுக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.

பஞ்சமி நிலங்கள்

பஞ்சமி நிலங்கள் தொடர்பாக பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, “முதலமைச்சரின் ஒப்புதலின் அடிப்படையில் பஞ்சமி நிலங்களுக்கான ஆணையம் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பது தொடர்பாக விரைவில் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்.

தமிழ்நாட்டில் சுமார் 12 லட்சம் ஏக்கர் பஞ்சமி நிலங்கள் உள்ளன. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பட்டியலின மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த நிலங்கள் வழங்கப்பட்டன. தற்போது இந்த நிலங்களை சிலர் முறைகேடாக கையகப்படுத்தியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பதற்காக அமைக்கப்படும் ஆணையம் வெறும் அறிவிப்பாக மட்டும் இருக்காது. நிலங்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, “இந்த ஆண்டு மாணவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை விரைவாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஊக்கத்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது” எனவும் தெரிவித்தார்.

மாணவர்களுக்கான உணவின் தரம்

அவர் பேசுகையில், “சில மாதங்களுக்கு முன்பு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இதே விடுதிக்கு நேரில் வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது மாணவர்கள் தங்களது குறைகளை தெரிவிப்பதற்காக தொடர்பு எண்கள் வழங்கப்பட்டன. இதனையடுத்து மாணவர்கள் தங்களுக்கு உணவு சரியாக வழங்கப்படவில்லை என தகவல் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில், தற்போது விடுதிக்கு வந்து உணவின் தரம் மற்றும் வழங்கப்படும் முறை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டேன்.

மாணவர்களின் உடல் மற்றும் மன நலனுக்கு ஏற்ற தரமான உணவு வழங்குவது அரசின் கடமை. இப்போது மாணவர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். அந்தக் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்து விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து, “மாணவர்களுக்கு தற்போது மட்டன் மற்றும் சிக்கன் உள்ளிட்ட உணவு வகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. திங்கட்கிழமை காலையில் தேநீரும், மாலையில் சிக்கன் பிரியாணியும் வழங்கப்படுகிறது. சில மாணவர்கள் உணவுத் திட்டத்தில் மாட்டிறைச்சி உணவு வகைகளையும் சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதுகுறித்து அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்து உரிய முடிவு எடுக்கப்படும்.

மேலும், மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று உணவு அட்டவணையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கிச்சடி, உப்புமா, சேமியா உள்ளிட்ட உணவு வகைகள் நீக்கப்பட்டு இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி போன்ற உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன” என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER VANNI ARASU
PANCHAMI LANDS
பஞ்சமி நிலங்கள் மீட்பு
அமைச்சர் வன்னி அரசு
PANCHAMI LAND RECOVERY

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