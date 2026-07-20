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'அனைவருக்கும் எலும்பு இருக்கிறது' திமுக எம்எல்ஏவின் பேச்சுக்கு அதே பாணியில் அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலடி

சட்டமன்றத்துக்குள் முதலமைச்சருக்கு எதிராக வன்முறையில் ஈடுபடுவோம் என்று மார்க்கண்டேயனின் பேச்சு தொடர்பாக சபாநாயகர் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு வலியுறுத்தியுள்ளர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 5:50 PM IST

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சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பேசியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் வன்னி அரசு, "எலும்புகள் எல்லோருக்கும் உண்டு என்பதை நினைவுப்படுத்த விரும்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயனை, தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் இன்று கைது செய்தனர். தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் வைத்து சுமார் 6 மணி நேரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மார்க்கண்டேயனின் பேச்சுக்கு தமிழக அமைச்சர் வன்னி அரசு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார், இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "சட்டமன்றத்துக்குள் வைத்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயின் எலும்புகளை உடைப்பேன் என்று வன்முறையை தூண்டும் வகையில் விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பேசியுள்ளார். ஏற்கனவே மேனாள் அமைச்சரும், திருச்செந்தூர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகவும், ஆபாசமாகவும் பேசுவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.

இவர்கள் மட்டுமல்ல பலரும் மிக மோசமான தாக்குதலை தொடுத்து வருகின்றனர். மக்களுக்காக சேவையாற்றும் தளமாக அரசியல் களத்தை பார்க்காமல், ஆட்சி அதிகாரத்தை தனிநபர் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பாக கருதி வந்ததால், தோல்வியின் விரக்தியில் இவ்வாறு அநாகரிகமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இத்தகைய போக்கு கடும் கண்டனத்திற்குரியது.

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சட்டமன்றத்துக்குள் முதலமைச்சருக்கு எதிராக வன்முறையில் ஈடுபடுவோம் என்று மார்க்கண்டேயன் பேசியுள்ள நிலையில், அவர மீது சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்கள் உரிய நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம். எலும்புகள் எல்லோருக்கும் உண்டு என்பதை தான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம்" என அந்த பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக நேற்று முன்தினம் கோவில்பட்டியில் பேசி திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், "பெருந்தலைவர் காமராஜர், பேரறிஞர் அண்ணா, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆகியோர் தேர்தலில் தோற்றபோது அப்போது இருந்த தலைவர்கள் நாகரீகமாக பேசினார்கள். ஆனால் விஜய்யை போன்று இதுவரை யாரும் பேசவில்லை. சட்டமன்றத்தில் அப்பாவை தேடிக்கொண்டு இருப்பதாக, ஸ்டாலினின் தோல்வியை விஜய் விமர்சிக்கிறாரே, இதுதான் நல்ல அரசியலா? இது போன்று கேவலமான அரசியலை இதற்கு முன்பு இருந்த எந்த அரசியல் தலைவர்களும் செய்யவில்லை" என தெரிவித்திருந்தார்.

அவரின் இந்த பேச்சுக்காக தூத்துக்குடி மாவட்ட போலீசார் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை இன்று காலை அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

TAGGED:

MINISTER VANNI ARASU
திமுக மார்க்கண்டேயன்
அமைச்சர் வன்னி அரசு
முதல்வர் விஜய்க்கு மிரட்டல்
DMK MLA MARKANDEYAN

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