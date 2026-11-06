பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் விரைவில் விசாரணை - அமைச்சர் வன்னி அரசு
பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் பேச உள்ளதாக வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
Published : November 6, 2026 at 7:04 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டதில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதா? என்பது குறித்து விரைவில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
சென்னை வேப்பேரியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் சமூகநீதி விடுதியில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இதனை தொடர்ந்து அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தொடர்ந்து சமூகநீதி விடுதிகளில் ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அதன் ஒரு பகுதியாகவே வேப்பேரி விடுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளோம். மேலும், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏற்கனவே விடுதிகளில் சிறப்பு உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது கூடுதலாக உணவு வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளோம்" என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பெரியார் அறிவுலகத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடு தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "கடந்த ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர்தான் இதற்குக் காரணம். மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் பேச உள்ளேன். தவறு செய்தவர்கள் யார் என்பது குறித்து விரைவில் விசாரணை நடத்தப்படும்" என்றார்.
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தொடர்ந்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் முன் வைத்த 'ஸ்டிக்கர் ஆட்சி' விமர்சனம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திட்டங்களைத் தொடங்கி வைப்பது தமிழக அரசு தான். ஆட்சிகள் மாறினாலும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவது அரசின் கடமை. அதிமுக ஆட்சிக்குப் பிறகு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த போதும் அதேபோல் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் வேலையைத்தான் செய்துள்ளார்கள். இதுபோன்ற விவகாரங்களை வைத்து அரசியல் செய்யக் கூடாது" என்றார்.