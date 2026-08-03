அமைச்சர் வன்னி அரசு 'திடீர்' சந்திப்பு| நடிகர் ரஜினிகாந்த் என்ன கூறினார் தெரியுமா?
மக்களுக்கு நிறைய செய்யுங்கள் என்று ரஜினிகாந்த் வாழ்த்தி அனுப்பினார் என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 3, 2026 at 4:17 PM IST
சென்னை: சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள இல்லத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்தை சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்தன.
இந்த சூழலில், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10- ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்று கொண்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து, புதிய அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக் கொண்டது. இதில், ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளித்த கட்சிகளுக்கும் அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அந்த வகையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் திண்டிவனம் சட்டப் பேரவை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்த வன்னி அரசு, அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு சமூக நீதித் துறை இலாகா ஒதுக்கப்பட்டது.
#வாழ்த்து— வன்னி அரசு (@VanniTamizhVCK) August 3, 2026
திரை உலகின் Super star திருமிகு.@rajinikanth அவர்களை சந்தித்து
இன்று வாழ்த்துகள் பெற்றேன்.
சமூகநீதித்துறை அமைச்சராக பதவி ஏற்றதும் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற விரும்பினேன்.
இப்போது தான் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது.
“நிறைய மக்களுக்கு செய்யுங்கள்… pic.twitter.com/eeQpBvyhWn
தொடர்ந்து, பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள சமூக நல விடுதிகளில் அமைச்சர் வன்னி அரசு ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள இல்லத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்தை அமைச்சர் வன்னி அரசு சந்தித்தார். அப்போது, அமைச்சர் வன்னி அரசுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் பொன்னாடை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, ரஜினிகாந்திற்கு பொன்னாடை அணிவித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் முகப்புரை புகைப்படத்தை அவருக்கு நினைவுப் பரிசாக வழங்கினார்.
இந்த சந்திப்பு குறித்து எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் அமைச்சர் வன்னி அரசு, "திரை உலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றேன். சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக பதவி ஏற்றதும் சூப்பர் ஸ்டாரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற விரும்பினேன். இப்போது தான் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. நிறைய மக்களுக்கு செய்யுங்கள், வாழ்த்துகள் என அவர் என்னை வாழ்த்தி அனுப்பினார்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.