சீமானை போன்ற பிழைப்புவாதிகள் தமிழகத்தில் வேறு யாருமில்லை - அமைச்சர் வன்னி அரசு காட்டம்
திராவிடக் கடப்பாரையை எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்த் தேசியக் கோட்டையை இடிக்கக் சீமான் முயல்வதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 3, 2026 at 11:00 PM IST
மதுரை: சீமானை போன்ற பிழைப்புவாதிகளும், சந்தர்ப்பவாதிகளும் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது என அமைச்சர் வன்னி அரசு விமர்சித்துள்ளார்.
மதுரை தீர்த்தக்காடு பகுதியில் வசிக்கும் 112 பேருக்கு வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் வன்னி அரசு, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தும் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்படாமல் இருந்தவர்களுக்கு தற்போது பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சுமார் 300 பேருக்கு பட்டா வழங்க வேண்டியுள்ளது.
உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட பட்டாக்கள்கூட, வடிவேலு திரைப்படத்தில் வருவதுபோல, ரசீது இருக்கிறது; ஆனால் பொருள் இல்லை என்ற நிலைதான் உள்ளது. எனவே, மனுதாரர்களுக்கு முறையாகப் பட்டா கிடைப்பதற்கான வழிவகைகளைச் செய்யச் செயல்திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
80 ஆண்டுகளாகச் சுதந்திர நாடாக இருந்தும் இன்றைக்கும் வீட்டுமனைப் பட்டாவுக்காகக் கையேந்தி நிற்பவர்கள் மண்ணின் மைந்தர்களும் பூர்வகுடி மக்களும்தான்; மேட்டுக்குடியினர் அல்ல. பட்டா இல்லாமல், சொந்தமாக மனை இல்லாமல் மக்கள் வாழ்வது சுதந்திர நாட்டுக்கே தலைகுனிவு. இந்தப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணக்கூடிய அரசாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
நாங்கள் அமைச்சரவையில் இருப்பதால் எங்களது கருத்துகளை முதலமைச்சரிடம் நேரடியாக எடுத்துச் சொல்ல முடிகிறது. அதற்காக மக்களுக்காகப் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அர்த்தமல்ல. நாங்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்று மூன்று மாதங்கள்தான் ஆகின்றன. இந்தக் குறுகிய காலத்தில் எங்களது பணிகள் குறித்து விமர்சனங்கள் எழுப்பப்படுகின்றன. விசிக அமைச்சராக இருப்பது சிலருக்குப் பிடிக்கவில்லை" என்றார்.
மாணவர்கள் தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரியின் பேச்சு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், " ஜெகதீஸ்வரி அமைச்சராகப் பேசவில்லை. தனது சொந்த ஊரில் ஒரு தாயின் பார்வையில் இருந்து பேசுவதாகக் கூறிவிட்டுத்தான் பேசியிருக்கிறார்" என்றார்.
இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தொகுதிகளுக்கு மட்டுமே முதலமைச்சர் செல்கிறார் என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனம் குறித்த கேள்விக்கு, "முதலமைச்சர் ஒரு தொகுதிக்குச் சென்ற பிறகுதான் எதிர்க்கட்சியினரும் அங்கு செல்கின்றனர். தேர்தல் பணிகள் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், அவர்களும் தொகுதிகளுக்குச் செல்வார்கள். முதலமைச்சர் விராலிமலைக்குச் சென்றது இடைத்தேர்தலை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு அல்ல. தேர்தலைத் தாண்டி மக்களுக்குச் செய்ய வேண்டிய நலத்திட்டப் பணிகளையும் அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார்" என்றார்.
தவெக அரசு பாஜகவுடன் நெருங்கிச் செயல்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் கூறுவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னியரசு, "பாஜக அரசு வந்தே மாதரம் பாடலைப் பாட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியபோது, தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் பாடப்பட வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிய அரசு தவெக அரசு. நாடு முழுவதும் இதுபோன்ற தீர்மானத்தைக் கொண்டுவரத் தயங்கிய சூழலில், துணிச்சலுடன் இந்தத் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினோம்.
அதேபோல், வக்ஃப் வாரியத் திருத்தச் சட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதிப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் (FCRA) ஆகியவற்றுக்கு எதிராக இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாகத் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில்தான் தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. பாஜக கொண்டு வந்த முக்கியமான சட்டங்களுக்கு எதிராகத் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றிய அரசுதான் தவெக அரசு.
இந்தத் தீர்மானங்களை விசிக மட்டுமல்லாமல் திமுகவும் சட்டப்பேரவையில் வரவேற்றது. எனவே, தவெக அரசு பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது என்று கூறுவது அவதூறான குற்றச்சாட்டு. SIR நடவடிக்கைக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெறும் போராட்டத்தில் திமுக பங்கேற்கவில்லை. அதற்காக திமுக பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது என்று குற்றம்சாட்ட முடியுமா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
சீமான் முன்வைக்கும் பொதுவேட்பாளர் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அண்ணன் சீமான் தன்னைப் பொதுவேட்பாளர் என்று தானே கூறிக்கொள்கிறார். அடுத்த முதலமைச்சர் நான்தான் என்று கூறிக்கொள்வதைப் போலப் பேசுகிறார். அவரை யாரும் முன்மொழியவில்லை. அவராகவே ஆசைப்படுகிறார்.
எந்தத் திராவிடக் கருத்தியலுக்கு எதிராகப் பார்ப்பனக் கடப்பாரையைக் கொண்டு திராவிடக் கோட்டையை இடிப்போம் என்று கூறினாரோ, அந்தக் கடப்பாரையைக் கீழே போட்டுவிட்டு, திராவிடக் கடப்பாரையை எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்த் தேசியக் கோட்டையை இடிக்கக் கிளம்பியிருக்கிறார்.
சீமானைப் போன்ற பிழைப்புவாதிகளும், சந்தர்ப்பவாதிகளும் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. 2009-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கட்சி தொடங்கிய அவர், இலங்கை இனப்படுகொலைக்குக் காரணமான காங்கிரஸ், அதனுடன் இணைந்து செயல்பட்ட திமுக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆகிய மூன்று கட்சிகளையும் துரோகிகள் என்று விமர்சித்தார். நாங்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மற்றும் பெரியாரின் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் திராவிடக் கருத்தியலை முன்வைத்து அரசியல் செய்து வருகிறோம்.
திராவிடக் கருத்தியலுக்கு எதிராக மிக மோசமாகப் பேசியவர்கள், தற்போது அதே கருத்தியலை ஏற்றுக்கொள்வது சந்தர்ப்பவாதம் இல்லையா? ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்காகக் கொண்ட கொள்கையையே விட்டுவிட்டு வருகிறீர்கள் என்றால், இதைவிடப் பிழைப்புவாதம் வேறு என்ன இருக்க முடியும்?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.