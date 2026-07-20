’தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டதில் பாஜகவின் வெறுப்பு அரசியல்’ - அமைச்சர் வன்னி அரசு கண்டனம்
தேசிய விருதுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத படைப்புகளும், அவை புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கு பின்னுள்ள நுண் அரசியலும் தான் மத்திய பாஜக அரசின் மக்கள் விரோத போக்கை அம்பலப்படுத்துகிறது என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 20, 2026 at 2:51 PM IST
சென்னை: 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டதில் பாஜகவின் வெறுப்பு அரசியல் தொடர்வதாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அமைச்சரும், விசிக துணைப் பொதுச்செயலாளருமான வன்னி அரசு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பாஜகவின் வெறுப்பரசியல் படைப்புலகிலும் தொடருகிறது என்பதற்கான உதாரணம், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு தான். விருது வென்றுள்ள திரை கலைஞர்களுக்கும், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் விடுதலைச்சிறுத்தைகள் சார்பில் முதலில் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
கலை என்றால் அது படைக்கப்படும் சமூகத்தின் கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை, அந்த மக்களுக்கான அரசியலை தாங்கி நிற்கும். அது போலவே திரைப்படங்களும் சமூகத்தின் காலக்கண்ணாடியாக விளங்குகின்றன. இன்று அந்த திரைப்படங்களுக்கு வழங்கப்படும் விருதுகளுக்கு பின்னால் உள்ள சனாதன அரசியலையும் நாம் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. காஷ்மீரிகளின் அரசியலமைப்பு சட்ட உரிமையான பிரிவு 370 ரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, மத்திய பாஜக அரசின் சனநாயக விரோத போக்கை நியாயப்படுத்தும் 'ஆர்டிகள் 370' எனும் வெளிப்படையான இசுலாமிய வெறுப்பு பரப்புரை படத்துக்கு சிறந்த படத்துக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாஜகவின் வெறுப்பரசியல் படைப்புலகிலும் தொடருகிறது என்பதற்கான உதாரணம், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டுக்கான 72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு தான்.— வன்னி அரசு (@VanniTamizhVCK) July 19, 2026
விருது வென்றுள்ள திரை கலைஞர்களுக்கும், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் விடுதலைச்சிறுத்தைகள் சார்பில் முதலில் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்… pic.twitter.com/a6VSy8urHf
இந்த படத்தின் நடிகைக்கு, சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருது கொடுத்துள்ளார்கள். வீர(?) சாவர்க்கர் என்ற படத்தை இயக்கிய நடிகர் ரந்தீப் ஊடாவுக்கு சிறந்த புதுமுக இயக்குநர் என்று தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே 2024 காலகட்டத்தில் தமிழில் வெளியான படைப்புகளின் பட்டியலை பார்த்தால் நமக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும், அவை புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் நமக்கு எளிதில் புரிந்து விடுகிறது.
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜின் வாழை, இயக்குநர் வினோத்ராஜின் ’கொட்டுக்காளி’, பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் நடித்த ’தங்கலான்’, அறிமுக இயக்குநர் பாரி இளவழகன் இயக்கி நடித்து, இசைஞானி இசையில் வெளிவந்த ’ஜமா’, இயக்குநர் நித்திலன் சுவாமிநாதன் இயக்கி நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் ’மகாராஜா’, அறிமுக இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்துவின் ’லப்பர் பந்து’ என புறக்கணிக்கப்பட்ட படங்களின் பட்டியல் நீள்கிறது.
இவையெல்லாம் அடித்தட்டு மக்களின் சமூக வாழ்வியலை சிறப்பாகவும், யதார்த்தமாகவும் படைப்பாக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, ’வாழை’ திரைப்படம் வந்த போது கட்டாயம் இந்த படம் தேசிய விருதுக்கு தகுதியான கலை படைப்பு என மக்கள் கொண்டாடினார்கள். அது போலத் தான் நடிகர் சூரி நடித்த கொட்டுக்காளியும் கொண்டாடப்பட்டது. இப்புறக்கணிப்பு, தமிழர்களின் பெரும்பான்மை மக்களின் உணர்வு புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாகவே கருத முடிகிறது.
பழங்குடிகளுக்கு எதிரான இந்திய மத்திய அரசின் வன்முறையை அம்பலப்படுத்திய இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் 'விடுதலை' திரைப்படமும், அதே மத்திய அரசின் கொள்கைகளால் காஷ்மீரில் வீரமரணமடைந்த நிஜ ராணுவ வீரரின் கதையை சொன்ன ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கி, நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'அமரன்' திரைப்படமும் 2024ல் தான் வெளிவந்தது.
தமிழிலும், இந்திய அளவிலும் விருதுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படங்களின் மீதான விமர்சனங்களை ஒருசாரார் முன்வைத்தாலும், தேர்ந்தெடுக்கப்படாத படைப்புகளும் அவை புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கு பின்னுள்ள நுண் அரசியலும் தான் மத்திய பாஜக அரசின் மக்கள் விரோத போக்கை அம்பலப்படுத்துகிறது. அதுவே புறக்கணிப்பட்ட அப்படைப்புகளுக்கான உயர்ந்த அங்கீகாரமாகவும், மக்கள் மன்றத்தில் என்றும் கொண்டாடப்படும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் கடந்த 18ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ் மொழியில் ராயன், கேப்டன் மில்லர், அமரன் ஆகிய திரைப்படங்களுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளில் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள், தாங்கள் எதிர்பார்த்த விமர்சனரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படங்களுக்கு எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என சமூக வலைதளத்தில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.