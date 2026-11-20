'முதுமலை வனப்பகுதியில் நான் எந்த விதிமீறலிலும் ஈடுபடவில்லை' - அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம்
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு காரணமான எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, ஒன்றுமில்லாததை பிரச்சினையாக மாற்றுவது வேடிக்கையாக உள்ளதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 3:06 PM IST
சென்னை: நான் முதுமலை வனப்பகுதியில் எந்த விதிமீறலிலும் ஈடுபடவில்லை என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “மேகதாது அணை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன? என்பது சட்டசபையில் தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிய போது, அதை ஆதரித்த இயக்கங்களில் அதிமுகவும் ஒன்று. ஆனால், தற்போது தமிழ்நாடு அரசு மேகதாது அணை விவகாரத்தில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்பது ஒரு குழப்பத்தை விளைப்பது போல் உள்ளது. மேலும், கர்நாடகா அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம் என இன்று, நேற்று சொல்லவில்லை.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்த தார்மீக பொறுப்பும் இல்லை
பல காலங்களாக சொல்லி வருகிறார்கள். அணை கட்டுவதற்கு பல நடவடிக்கைகள் அவர்கள் எடுக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் மேகதாதுவில் ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விடமாட்டோம்.
இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல் காட்டுவது ஒரு குழப்பத்தை விளைவிப்பதாகவே நான் பார்க்கிறேன். சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக இருக்க வேண்டும், மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும், காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு வரும் சாதாரண மக்கள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்பதில் எந்தவொரு மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. இதில், காவல் துறைக்கு கூடுதல் பொறுப்பு இருக்க வேண்டும்.
ஆனால், தற்போது தமிழ்நாட்டில் சட்டம், ஒழுங்கு சரி இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வது வேடிக்கையாக உள்ளது. கடந்த காலங்களில் எப்படிப்பட்ட சூழலில் தூத்துக்குடி சம்பவத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்கொண்டார். தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் அரச பயங்கரவாதம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு இருந்தது.
அப்படி ஒரு சம்பவத்தை நிகழ்த்திய எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒன்றுமில்லாததை வைத்துக் கொண்டு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையாக மாற்றுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. இதை சொல்வதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்தவித தார்மீக பொறுப்பும் இல்லை. நான் பாஜகவுக்கு எதிராகவும், சனாதனத்திற்கு எதிராகவும் செயல்படுவதை பொறுக்க முடியாமல் அற்ப அரசியலுக்காக இப்படி பரப்பி வருகின்றனர்.
வனப்பகுதியில் விதிமீறல்கள் செய்யவில்லை
நான் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் எந்த விதிமீறலிலும் ஈடுபடவில்லை. இதை ஏற்கனவே விளக்கி சொல்லி விட்டேன். தொடர்ந்து, சோத்துப்பாறை அணையை முன் அனுமதி பெறாமல் அரசு அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் திறந்து இருந்தால் நிச்சயம் அது தவறுதான். த.வெ.க அரசின் மீது பா.ஜ.க மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் சிலர் வைக்கும் விமர்சனங்களுக்கு வித்தியாசம் உள்ளது.
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ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் வைக்கும் விமர்சனத்திற்கும், ஒருவர் யூடியூபில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவதூறாக, அருவருப்பாக பேசுவதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. இதனை ஒப்பிடக்கூடாது. தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் ஆட்சி இடதுசாரிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் இணைந்து நடத்தும் ஆட்சியாகும். இந்த ஆட்சியை, பா.ஜ.கவிற்கு எதிராக, சனாதனத்திற்கு எதிராக, ஆர்.எஸ்.எஸ்க்கு எதிராக கொள்கை கோட்டுபாடுடன் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.
மேலும், சோனியா காந்தி எழுதிய புத்தகம் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கு தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுப்பது என்பது ஒரு மரபு. அதில், அவர் கலந்து கொள்வதும், கொள்ளாததும் அவரவர் விருப்பத்தைச் சார்ந்தது. இதை நாங்கள் அரசியலாக பார்க்கவில்லை” என்று கூறினார்.