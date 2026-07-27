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ஆணவக் கொலையை தடுக்க விரைவில் சட்டம் - கவின் நினைவேந்தலில் அமைச்சர் வன்னியரசு உறுதி

எனது சகோதரியின் மகனுக்கு நடந்ததை போல் இனி எவருக்கும் நடக்கக்கூடாது என்று மேடையிலேயே கண்ணீர் விட்டு அழுத தவெக எம்எல்ஏ தமிழ்ச்செல்வி

அமைச்சர் வன்னி அரசு
அமைச்சர் வன்னி அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 5:40 PM IST

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தூத்துக்குடி: ஆணவக் கொலைக்கு எதிரான சட்டம் விரைவில் கொண்டு வரப்படும் என ஐடி ஊழியர் கவினின் முதலாமாண்டு நினைவு தினத்தில் அமைச்சர் வன்னியரசு உறுதியளித்துள்ளார்.

கடந்த வருடம் இதே ஜூலை 27ஆம் தேதி வேறு ஜாதியை சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்ததாக கூறி திருநெல்வேலி மாவட்டம், கேடிசி நகர் பகுதியில் தூத்துக்குடி ஏரல் அருகே உள்ள ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த கவின் என்ற ஐடி ஊழியர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த சம்பவத்தில் அந்தப் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன் மற்றும் உறவினர் ஜெயபால் ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை சிபிசிஐடி வசம் நடந்து வந்தது. இதற்கிடையில் கடந்த மே மாதம் 29ஆம் தேதி இந்த கொலை சம்பவத்தில் அந்த பெண்ணின் தாயார் எஸ்ஐ கிருஷ்ணகுமாரியும் தொடர்பு இருந்ததாக கூறி அவரது பெயரும் சேர்க்கப்பட்டது.

இதற்கிடையில் இந்த சம்பவம் நடந்து ஓராண்டு நிறைவு பெற்றுள்ள நிலையில் இன்று ஏரல் அருகே உள்ள ஆறுமுக மங்கலத்தில் உள்ள கவினின் வீட்டில் அவரது நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு மற்றும் விசிக நிர்வாகிகள் நேரில் வருகை தந்து கவின் தாய் மற்றும் தந்தையருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.

பின்னர் அவர்கள் கவின் புகைப்படத்திற்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர். அப்போது கவினின் தாய் கவினின் புகைப்படத்தை பார்த்து கட்டிப்பிடித்து கண்ணீர் விட்டு அழுத காட்சி அங்கிருந்தவர்களை கண்கலங்க செய்தது.

இதைத் தொடர்ந்து வீட்டின் முன்பு முதலாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் கூட்டம் நடந்தது. இதில் அமைச்சர் வன்னி அரசு, தவெக எம்எல்ஏவும் கவினின் பெரியம்மாவுமான தமிழ்ச்செல்வி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

தொடர்ந்து கவினின் திருவுருவப்படத்தை திறந்து வைத்து அவருக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தி மெழுகுவர்த்தி ஏத்தி மரியாதை செலுத்தினர்.

இந்த நினைவேந்தல் கூட்டத்தில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னிய அரசு பேசும்போது, "இந்த ஆணவ கொலை சம்பவம் நடந்தது மிகவும் வேதனை தருகிறது. வருங்காலங்களில் இதுபோல் மீண்டும் நடக்காமல் இருக்க கடுமையான சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து கவினின் பெரியம்மாவும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தமிழ்ச்செல்வி பேசுகையில், "எனது சகோதரியின் மகனுக்கு நடந்ததை போல் இனி எவருக்கும் நடக்கக்கூடாது" என்று மேடையிலேயே அவர் கண்ணீர் விட்டார்.

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தொடர்ந்து அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "கடந்த வருடம் இதே நாளில் நாங்கள் எங்கள் தலைவர் அறிவுறுத்தல் பேரில் கவினின் குடும்பத்திற்காக உறுதுணையாக இருந்தோம். அவரது கொலை வழக்கு தொடர்பாக சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இனி இதுபோல் ஒரு தவறு நடக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மேலும் ஆணவ கொலைக்கு எதிரான சட்டம் கொண்டு வருவதற்கான பணிகள் நீதிபதி தலைமையில் நடந்து வருகிறது. தற்போது அரசு அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்த விளக்கங்கள் கேட்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் இதுகுறித்த முழு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு முதல்வரிடம் வழங்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

HONOR KILLING
அமைச்சர் வன்னி அரசு
ஆணவக் கொலை
MINISTER VANNI ARASU
LAW AGAINST HONOR KILLINGS

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