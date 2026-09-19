ETV Bharat / state

மாணவர் பாரதிதாசன் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்வதா? தலித் மாணவர்களுக்கு பெரிய துரோகம் - திமுகவை சாடிய வன்னி அரசு

"வேங்கைவயலில் பாதிக்கப்பட்ட தலித் மக்கள் மீதே வழக்கு போட்டது திமுக அரசுதான். பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் முரளிராஜா, இன்று காவலராக இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதற்கு திமுக என்ன பதில் சொல்லும்?"

விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் அமைச்சர் வன்னி அரசு
விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் அமைச்சர் வன்னி அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன் விவகாரத்தில் திமுக அரசியல் செய்வதாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூரை அடுத்த தைலாபுரம் கிராமத்தில் தாட்கோ மூலம் ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளியில் சுமார் ரூ.1.10 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய வகுப்பறைகளின் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு கலந்து கொண்டு, புதிய வகுப்பறைகளை மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "திண்டிவனம் தொகுதியில் எம்.பி. நிதியிலிருந்து சமுதாய நலக்கூடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அதேபோல், வானூர் தொகுதியில் சேதமடைந்த பள்ளிக் கட்டடத்தை சீரமைத்து புதிய கட்டடம் கட்டித்தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர். இங்கு பெண் குழந்தைகள் 5-ம் வகுப்பு வரை படிக்கின்றனர்.

சேதமடைந்த கழிப்பறையை சீரமைக்க மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கூறி மதிப்பீடு எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். அரசுப் பள்ளிகளை பலப்படுத்த சுற்றுச்சுவர் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றிய பிறகு, இப்பள்ளியை தொடக்கப் பள்ளியிலிருந்து நடுநிலைப்பள்ளியாக தரம் உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: 'மீண்டும் மீண்டும் அட்டாக் செய்யாதீர்கள்' - மாணவர் பாரதிதாசன் புதிய வீடியோ

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, "மாணவர் பாரதிதாசன் விவகாரத்தில் திமுக எங்கள் மீது குற்றம்சாட்டுகிறது. மாணவர் விவகாரத்தில் நாங்கள் அரசியல் செய்யவில்லை, திமுகதான் அரசியல் செய்கிறது. அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித் திட்டத்தில் 601 பேர் தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், 153 பேருக்குதான் திமுக அரசு வாய்ப்பு கொடுத்தது. மீதமுள்ள தலித் மாணவர்களுக்கு துரோகம் இழைத்திருக்கிறது. இது துரோகம் இல்லையா?

வேங்கைவயலில் பாதிக்கப்பட்ட தலித் மக்கள் மீதே எப்.ஐ.ஆர். போட்டது தி.மு.க. அரசுதான். பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் முரளிராஜா இன்று காவலராக இருந்து சஸ்பெண்டில் உள்ளார். இதற்கு தி.மு.க. என்ன பதில் சொல்லும்?திருநெல்வேலி கவின் படுகொலை வழக்கில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் போராட்டம் நடத்திய பிறகுதான் சரவணன் கைது செய்யப்பட்டார். அவரது மனைவி கிருஷ்ணகுமாரி இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை.

எங்கள் தலைவர்தொல்.திருமாவளவன் முதல்-அமைச்சரை சந்தித்து பேசிய பிறகுதான் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. வேங்கைவயல் பிரச்சினையிலும் திருமாவளவன் முதல்வரை சந்தித்தார். புதுக்கோட்டையில் போராட்டம் நடத்தினோம். வேங்கைவயல் விவகாரத்தில் திமுக அரசு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

மாணவர் பாரதிதாசன் குடும்பத்தை உளவுத்துறை மூலம் மிரட்டியதாக கூறுவது திட்டமிட்ட அவதூறு. பாரதிதாசன் எனது தம்பி போன்றவர். அவரது பாதுகாப்புக்கும், படிப்புக்கும் நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கிறோம். சட்டத்திற்கு புறம்பாக யாரும் செல்லக்கூடாது.ரசீது வழங்காதது துறைரீதியான நடைமுறை. கடந்த காலத்திலும் இதே நடைமுறைதான் பின்பற்றப்பட்டது. ரசீது வராவிட்டாலும் கல்வி நலனை கருதி முழு தொகையும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தின் நிர்வாகம், தனியாருக்கு தாரைவார்க்கப் போவதாக தகவல் வெளிவருவது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "இதனை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கொள்கை அடிப்படையில் எதிர்க்கிறது. சென்னை விமான நிலையத்திலேயே ஒரு பகுதி தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டுவிட்டது. இதுகுறித்து அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை" எனக் கூறினார்.

TAGGED:

அமைச்சர் வன்னி அரசு
மாணவர் பாரதிதாசன்
தலித் துரோகம்
திமுக
MINISTER VANNI ARASU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.