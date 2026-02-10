உலக அளவில் மின்னணு பொருட்களின் உற்பத்தி மையமாக மாறுகிறது தமிழ்நாடு - அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா
உலகளவில் எலெக்ட்ரானிக் பொருட்களின் உற்பத்தி மையமாக தமிழ்நாடு இருக்க வேண்டும். அதற்கேற்ப பல்வேறு வழிகாட்டுதலை செயல்படுத்தி வருகிறோம் என அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா கூறினார்.
சென்னை: உலகளாவிய மின்னணு பொருட்களின் உற்பத்தி மையமாக தமிழ்நாடு மாறி வருவதாக தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின் மின்னணு பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோக சங்கிலியை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் "எலெக்ட்ரானிக் சப்ளை செயின் 2026" என்ற நிகழ்வு சென்னை வர்த்தக மையத்தில் இன்று தொடங்கியது.
இந்த நிகழ்வை ELCINA எனப்படும் இந்திய மின்னணு தொழில்துறை சங்கம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வு வணிக நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான தளமாக செயல்படுகிறது. இந்தியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் மின்னணு உற்பத்தித் துறையில் உள்ள முக்கிய நிறுவனங்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு கருத்துகளை பரிமாறிக் கொள்கின்றனர்.
இந்த துவக்க விழாவில் ELCINA அமைப்பின் தலைவர் சசிகுமார், தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்கள், முதலீட்டு மேம்பாடு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, ELCINA-வின் முன்னாள் தலைவர் அதுல்லால் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த நிகழ்வு மூலம், இந்தியாவின் மின்னணு பொருட்களின் உற்பத்தித் துறையில் உள்ள வாய்ப்புகள், முதலீடுகள் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சி குறித்து முக்கியமான விவாதங்கள் நடைபெற்றது.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, “மின்னணு பொருள் உற்பத்தி கடந்த ஆண்டு 16.65 சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கிறது. 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான புள்ளிவிவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஆனால் தமிழ்நாடு 18 பில்லியன் இடத்தை அடைந்து சாதனை படைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். தமிழ்நாடு உற்பத்தியில் முதன்மை மாநிலமாகவும், ஏற்றுமதியிலும் முதன்மை மாநிலமாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் ELCINA சென்னையில் நடத்தி இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
இதில் பல்வேறு நாடுகளைச் சார்ந்த தொழில் முனைவோர்கள் வந்திருப்பது, தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக இருப்பதை காட்டுகிறது. மேலும் உலகளாவிய சந்தையில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு எலெக்ட்ரானிக் பொருட்களின் உற்பத்தி மையமாக தமிழ்நாடு இருக்க வேண்டும். இதற்கேற்ப பல்வேறு வழிகாட்டுதலை செயல்படுத்தி வருகிறோம்.
தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு உயர்வதற்கு தொழிலாளர்களின் உழைப்பு தான் காரணம். இந்நிறுவனம் இந்தாண்டு இந்த நிகழ்ச்சியின் நடத்துகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை அடுத்த ஆண்டு அரசு நிகழ்ச்சியாக நடத்த இருப்பதாக அவர்களிடம் தெரிவித்துள்ளேன். அவ்வாறு நடத்தினால் மட்டும் தமிழ்நாடு மின்னணு பொருட்களின் உற்பத்தி மையமாக மாறும்” என தெரிவித்தார்.