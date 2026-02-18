நாட்டின் 2-வது பெரிய பொருளாதார மாநிலமாக தமிழகம் உருவெடுத்துள்ளது - தங்கம் தென்னரசு பெருமிதம்
திமுக அதிகபட்சமாக பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதை எடப்பாடி பழனிசாமியே ஒப்புக்கொண்டுவிட்டார் என சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசினார்.
Published : February 18, 2026 at 7:30 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு 11.9% பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதார மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ளது என்று நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.
2026 -27ம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. முதலில், சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். அடுத்து வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய சட்டப்பேரவையில், பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.
இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.முனுசாமி, “75 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்கள் வாங்கிய கடனே ரூ.5 லட்சம் கோடி தான். ஆனால், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் திமுக அரசு ரூ.5.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியுள்ளது” என்றார். அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் என கூறிய அவர், நிதி மேலாண்மை என்ன ஆனது? என்ற கேள்வியையும் எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, “தமிழ்நாடு 11.9% பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதாக மத்திய அரசே அறிவித்துள்ளது. அந்த வளர்ச்சியை வைத்து தான் பெருமைப்படுகிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக இரட்டை இலக்க பொருளாதாரத்தை தமிழ்நாடு பெற்றுள்ளது. அதிமுக ஆட்சியில் ஒற்றை இலக்க வளர்ச்சியை தான் அடைந்தோம். அதுமட்டுமின்றி, உத்தரப் பிரதேசத்துக்கு அதிகமாக நிதி பகிர்வு கொடுக்கும் மத்திய அரசு, தொடர்ந்து தமிழகத்தை வஞ்சிக்கிறது” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: பிரதமர் மோடி 400 முறை தமிழ்நாடு வந்தாலும் எதையும் மாற்ற முடியாது - செல்வப்பெருந்தகை உறுதி
அதையடுத்து பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பல தொழில் நிறுவனங்கள் வந்தன. அதனடிப்படையில் தான் தமிழகத்தில் உற்பத்தி பெருகியது. நாங்கள் திமுகவை போல விளம்பரம் செய்யவில்லை. ஓராண்டு உற்பத்தி அதிகரித்ததுமே தினந்தோறும் பத்திரிகைகளில் விளம்பரம் வெளியிடுகிறீர்களே” என்று விமர்சித்தார்.
அப்போது பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, "திமுக அதிகபட்சமாக பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதை எடப்பாடி பழனிசாமியே ஒப்புக் கொண்டுவிட்டார். திமுக அரசு உண்மையை உரக்கச் சொல்கிறோம்" என்று பதிலளித்தார்.
அடுத்து பேசிய அமைச்சர் எ.வ.வேலு, “அதிமுக ஆட்சியில் 13.32 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, இந்த ஆட்சியில் 40.67 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட 21.64 லட்சம் கோடி அதிகரித்துள்ளது. ஒரு பக்கம் வறுமையையும் ஒழித்துள்ளோம். ஒரு பக்கம் ஜிடிபியையும் உயர்த்தி உள்ளோம். இதன் காரணமாக தான் பொருளாதாரம் உயர்ந்துள்ளது” என்றார்.